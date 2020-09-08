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سياسة

الإصابات تتزايد بشكل مقلق.. كورونا يتوغل في قطاع غزة المحاصر

فرض الإغلاق في قطاع غزة بعد ارتفاع عدد الإصابات
فرض الإغلاق في قطاع غزة بعد ارتفاع عدد الإصابات
8/9/2020

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس داخل القطاع منذ مارس/ آذار، إلى 1151 إصابة، مقارنة بـ 113 إصابة في الخامس والعشرين من أغسطس/آب، وحالة وفاة واحدة. 

وأخذت الإصابات بالارتفاع أواخر الشهر المنصرم، بعد الإعلان عن اكتشاف إصابات محلية بالفيروس، في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

ودفعت هذه الزيادة المطردة حكومة قطاع غزة، إلى فرض حظر شامل للتجول في كامل القطاع، منذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب يشمل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والأسواق وغيرها.

وأعلن في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الماضي، عن أول إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة كانتا لمواطنين عائدين من الخارج. 

وأقامت السلطات هناك مراكز للحجر الصحي عند معبر رفح الحدودي مع مصر ومراكز أخرى داخل القطاع، وألزمت العائدين إلى القطاع بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما. 

فلسطيني أمام منزله في مخيم حي الشاطيء في غزة
غزة .. بين الحصار وكورونا

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة من حصار إسرائيلي مستمر منذ نحو 14 عاما، ومن ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت الخمسين في المئة في صفوف الشباب. 

وأدى وقف إسرائيل إدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة وتوقف محطة توليد الكهرباء على إثرها، إلى  تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. 

وشهد القطاع تصعيداً في أغسطس/آب،  قصفت خلاله إسرائيل جواً وبراً القطاع بشكل شبه يومي، على ما تدعي أنه إطلاق بالونات وطائرات ورقية محمّلة بمواد حارقة.

وأعلن في الأول من سبتمبر/ أيلول التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع حركة حماس، واستأنفت إسرائيل إدخال الوقود إلى القطاع، وفتحت البحر أمام الصيادين، كما أعلنت فتح معبر كرم أبو سالم التجاري. 

مهرجان يحاولان التخفيف عن أطفال في غزة بعد الإغلاق
تسجيل 789 إصابة و3 وفيات بين الفلسطينيين      

من ناحية أخرى أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الإثنين، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن "حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن من محافظة نابلس، ومواطن من بلدة إذنا في الخليل".

وأشارت الوزيرة إلى أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 191 حالة، يليها قطاع غزة بإجمالي إصابات 182، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى وجود 32 مريضاً "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزاة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي بلغ 34746، تعافى منهم 23508 بينما بلغت حالات الوفاة 205.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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