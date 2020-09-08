إسرائيل تكشف عن زيارة سرية لنجل رئيس تشاد

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد التشادي، الذي يضم مستشار الأمن القومي ومسؤولين في مجال الاستخبارات، وصل إلى إسرائيل سرا مساء الإثنين،

ونشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة له مع نجل الرئيس التشادي وكتب: "التقيت اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري. بحثنا تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في أورشليم. كما بحثنا تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

إلتقيت اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري. بحثنا تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في أورشليم. كما بحثنا تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. pic.twitter.com/7mxOtOsluu — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2020

كما نشر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة له مع نجل الرئيس التشادي.

وكتب كوهين: "ناقشنا تعزيز التعاون في مجالات المخابرات والأمن والاقتصاد وغيرها ".

מחזקים את היחסים עם צ'אד🇮🇱🇹🇩

פגישה חשובה עם יו"ר הקבינט של צ'אד גנרל עבד אל כרים דבי, ועם מנהל הסוכנות לביטחון לאומי גנרל אחמד קוגרי.

דנו על חיזוק שיתופי הפעולה בתחומי מודיעין, ביטחון וכלכלה ועל בשורות נוספות שיתפרסמו בהמשך…

שלום מתוך עוצמה! pic.twitter.com/SOtX0B9lz8 — אלי כהן, שר המודיעין (@elicoh1) September 8, 2020

ونقل صحفيون عن هيئة البث الإسرائيلية أن نجل الرئيس التشادي "أعرب عن استعداد تشاد لافتتاح ممثلية رسمية في القدس".

وأضافت: "تقرر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وإرسال بعثة إسرائيلية إلى تشاد قريبا لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين".

🇷🇴🇮🇱#عاجل

نجل الرئيس التشادي عبد الكريم ديبي يعرب عن استعداد #تشاد لافتتاح ممثلة رسمية في #أورشليم_القدس 🇮🇱⁩ خلال لقاء مع وزير الاستخبارات إيلى كوهين @elicoh1 تقرر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وإرسال بعثة إسرائيلية إلى تشاد قريبا لدفع التعاون الاقتصادي بين #إسرائيل وتشاد pic.twitter.com/Sba18NmHJb — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 8, 2020

وأشارت هيئة البث إلى أن الوفد سيبحث أيضا "مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد".

وشغل كوهين في السابق منصب وزير الاقتصاد والتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي لدى زيارته إسرائيل، قبل عام ونصف العام.

ووفق هيئة البث، من المقرر أن يلتقي الوفد التشادي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وزار رئيس تشاد إدريس ديبي إسرائيل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة، التي كانت قد قطعت علاقتها مع إسرائيل عام 1972.

Israel warmly welcomes H.E. Idriss Deby, President of the Republic of #Chad, upon the beginning of his historic visit to Israel! 🇮🇱🇹🇩 pic.twitter.com/8CRnkGHLe5 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 25, 2018

وفي مطلع العام 2019، زار نتنياهو تشاد، حيث أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.