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سياسة

إسرائيل تكشف عن زيارة سرية لنجل رئيس تشاد

من اليمين: عبد الكريم (نجل الرئيس إدريس ديبي) ثم إيلي كوهين
من اليمين: عبد الكريم (نجل الرئيس إدريس ديبي) ثم إيلي كوهين
8/9/2020

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد التشادي، الذي يضم مستشار الأمن القومي ومسؤولين في مجال الاستخبارات، وصل إلى إسرائيل سرا مساء الإثنين،

ونشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة له مع نجل الرئيس التشادي وكتب: "التقيت اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري. بحثنا تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في أورشليم. كما بحثنا تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

كما نشر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة له مع نجل الرئيس التشادي.

وكتب كوهين: "ناقشنا تعزيز التعاون في مجالات المخابرات والأمن والاقتصاد وغيرها ".

ونقل صحفيون عن هيئة البث الإسرائيلية أن نجل الرئيس التشادي "أعرب عن استعداد تشاد لافتتاح ممثلية رسمية في القدس".

وأضافت: "تقرر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وإرسال بعثة إسرائيلية إلى تشاد قريبا لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأشارت هيئة البث إلى أن الوفد سيبحث أيضا "مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد".

وشغل كوهين في السابق منصب وزير الاقتصاد والتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي لدى زيارته إسرائيل، قبل عام ونصف العام.

ووفق هيئة البث، من المقرر أن يلتقي الوفد التشادي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وزار رئيس تشاد إدريس ديبي إسرائيل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة، التي كانت قد قطعت علاقتها مع إسرائيل عام 1972.

وفي مطلع العام 2019، زار نتنياهو تشاد، حيث أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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