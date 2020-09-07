مصر: رياضية عالمية تستغيث بالسيسي لوقف هدم منزلها (فيديو)

وقالت خلف في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: " استغاثة لفخامة رئيس الجمهورية، أنا شيماء خلف، لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال، بطلة عالمية وأولمبية، منذ عشر سنوات أقوم برفع علم مصر، بجد مش عارفة أقول إيه والا إيه، من ثلاث شهور سقف بيتي وقع ومفيش حد اهتم بالموضوع وأنا عملت السقف عشان كنت قاعده فترة طويلة في الشارع".

وأضافت: " هي ليه بلدي مش واقفة جنبي، ولما قرروا منطقة روض الفرج تتشال ماحدش جاء شاف البيت اللي أنا عايشة فيه، وبعد ده كله عايزين أقعد في خيمة في الشارع أنا وأسرتي كلها، ليه مفيش حد من المسؤولين عايز يحل لي مشكلتي وأنا مش عارفه أعمل ايه .. غير إني هقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل".

ويأتي ذلك في إطار حملة الدولة المصرية الأخيرة لإزالة المناطق العشوائية والمباني المخالفة، وفقا لقانون التصالح الجديد، والذي أثار غضب الكثير من المواطنين على مدار الأيام الماضية.

ونشرت شيماء فيديو وجهت فيه استغاثة لعدم هدم منزلها إلا أنها سرعان ما حذفته من على حسابها بعد تعرضها لتهديدات فيما يبدو.

وبثت بعده فيديو تنحي فيه باللائمة على "قناة الجزيرة"، قائلة إنها لم تطلب منها نشر أي شيء، وأن الوزير قدم المساعدة لها، على حد قولها.