كورونا.. فرنسا قلقة والهند تفوق البرازيل لتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء

وبذلك أطاحت الهند بالبرازيل، لتصبح ثانية أكثر دولة في العالم تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن اليوم هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 90 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و204 ألفا و613 حالة.

27 مليون إصابة عالميا

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 27.1 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليونا و103 آلاف.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 18.14 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات 883 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فرنسا قلقة

سجّلت فرنسا نحو 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 3 أيّام (رويترز)

وأعلنت الحكومة الفرنسيّة الأحد أنّ السلطات وضعت 7 أقسام إداريّة إضافيّة تشمل مدناً كبرى مثل ليل وستراسبورغ وديجون، في حالة تأهّب قصوى، في ظلّ تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن بين الأقسام الإداريّة الفرنسيّة البالغ عددها 101، يُعتبر 28 قسماً الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائيّة فيها، سعياً إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ويأتي ذلك في وقت سجّلت فرنسا نحو 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 3 أيّام. إذ أحصت البلاد نحو 9 آلاف إصابة الجمعة وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة وحوالي 8550 حالة السبت وأكثر من 7 آلاف إصابة الأحد.

وبالتالي فإنّ الزيادة التي لوحِظت في عدد الإصابات منذ بداية الصيف آخذة في التسارع، في وقت يعود الفرنسيّون إلى مزاولة أعمالهم ويتوجّه التلاميذ إلى مدارسهم.

كما أنّ هناك مؤشّرات أخرى تثير القلق في فرنسا، بعد رصد 58 بؤرة جديدة للوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويُواصل معدّل إيجابيّة اختبارات كوفيد-19 الارتفاع: إذ بلغ 4.9% الأحد، في مقابل 4.3% بمنتصف الأسبوع الماضي و3.9% بنهاية أغسطس/آب.

وفي المجموع، سُجّلت 30,701 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء في فرنسا.