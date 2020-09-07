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سياسة|مصر

دموع البسطاء.. إزالة بيوت مصريين بالقوة وتشريد آلاف بحجة المخالفة (فيديو)

طفل ينام على أنقاض منزله بمنطقة الدويقة بالعاصمة القاهرة
طفل ينام على أنقاض منزله بمنطقة الدويقة بالعاصمة القاهرة
7/9/2020

ومن بين المناطق التي تتم عمليات الإزالة بها حي روض الفرج في شمال العاصمة القاهرة، إذ انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لقوات من الشرطة المصرية المتواجدة داخل أحد المنازل، حيث تقوم القوات برمي الأثاث من النوافذ تمهيدا لتنفيذ الهدم.

وفي مشهد مأساوي آخر وثقت شيماء خلف بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال تحويل إحدى الحدائق العامة بحي روض الفرج إلى مخيم لجأت له الأسر بعد إخلائهم من منازلهم.

ولجأ بعض الأهالي بالمنطقة نفسها إلى التظاهر والالتفاف حول معدات الهدم في محاولة للتصدي لها إلا أن هذا لم يجد نفعا.

وانتشرت صور على مواقع التواصل لأطفال ينامون على أنقاض منازلهم، وكبار سن دون مأوي، وجميعهم من الطبقات المعدمة.

واستغاثت طفلة وهي تبكي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقالت إن كل ما تطلبه هو غرفة واحدة فقط تعيش فيها هي وأسرتها بعد هدم منزلها بمنطقة الدويقة بالقاهرة، حيث تشردت آلاف الأسر ولجأت للمخيمات بالشوارع نتيجة عمليات الإزالة التي تمت بشارع الطيران.

وقالت إحدى المواطنات أنهم توجهوا لرئاسة الحي للحصول على شقق بديلة لكن المسؤولين قالوا لهم إن أسماءهم غير موجودة بالكشف.

وعقب تصريحات للرئيس المصري بتمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش، تتواصل عمليات إزالة مئات البنايات السكنية في محافظات مصرية عدة رغم سخط الأهالي واستغاثاتهم.

ويواصل الكثير من المتضررين استغاثاتهم، ووثقت بعض مقاطع الفيديو عمليات إخلاء بعض المنازل فجرا من دون مراعاة النساء ولا كبار السن.

وفي الأثناء يواصل وسم #مش_عايزينك_ يا_سيسي_وهنخلعك، صدارة التفاعلات منذ أيام، بعد تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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