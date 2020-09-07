بلومبرغ: هذا ما يجب على ميركل فعله للتهدئة بين تركيا واليونان

وأضاف التقرير أن محاولات ترمب، المتقطعة والتي لا تبدو حقيقية، فشلت حتى الآن في نزع فتيل التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار الموقع إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمكنت من تهدئة الوضع، ولو لفترة، قبل أن تشتعل العدائيات مجددا بين الدولتين.

وقال التقرير إن بينما كان يتعلق الخلاف في الماضي بشأن عدة جزر في بحر إيجه، فإن الخلاف الحالي يتعلق بالنزاع على حقوق استكشاف موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وأضاف أنه على المستشارة الألمانية مضاعفة جهودها لمنع اندلاع حرب بين البلدين، في ضوء عدم وجود رغبة لدى الولايات المتحدة للتدخل في الأزمة بكفاءة أو نفوذ للتأثير على حليفيها.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تقف بمفردها في مقابل وقوف دول مثل قبرص ومصر وإسرائيل، التي لديها مشاكل مع تركيا، إلى جانب اليونان. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا وأرسل فرقاطة وطائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية، التي فشلت في حل الأزمة، ربما زادت الوضع سوءا بعد أن رفعت حظرا على السلاح كانت تفرضه على قبرص منذ فترة طويلة.

وقال التقرير إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استجاب للمستشارة الألمانية، وعلق أنشطة التنقيب قرب قبرص بناء على طلبها الشهر الماضي. لكن أردوغان استأنف عمليات التنقيب بعد توقيع اليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، كتلك التي وقعتها تركيا مع ليبيا العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن سياسة حافة الهاوية صعبت من مهمة ميركل، ولكنها ليست مستحيلة. وبعد أن أثبتت قدرتها على التدخل في السابق، يجب عليها أن تسعى جاهدة للتوسط للوصول إلى حل دائم.

وذكر التقرير أنه مما يمكن أن يساعد المستشارة الألمانية كون بلادها شريكا تجاريا رئيسيا للأطراف المعنية، بالإضافة إلى أنها تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي.

وأشار إلى أن ضم تركيا لمنتدى غاز شرق المتوسط يمكن أن يكون بداية جيدة للحل، بعد أن تم استبعاد أنقرة منه لدى تشكيله في البداية. موضحا أن هذا الأمر سيمنح تركيا نصيبا من الموارد وألية لحل النزاعات بشأن الأماكن التي يمكن لها التنقيب فيها.

وقال إن الحصول على موافقة تركيا وقبرص على هذا الأمر يبدو تحديا لأي وسيط، إذ إن تركيا وشركاء ميركل الأوربيين الآخرين ربما يرفضون ذلك، ردا على مواقف الرئيس التركي فيما يتعلق بقضايا أخرى.

وأضاف التقرير أن على المستشارة الألمانية تذكيرهم بأن الوصول لاحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط يوفر لأوربا أفضل بديل عن اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بالحصول على الغاز الطبيعي، بينما توضح لتركيا وقبرص أن أوربا هي السوق المنطقية لهذا الغاز وأن أقرب الطرق لإيصاله إلى القارة هي التي تمر بالدولتين.

وذكر أن هذه يمكن أن تكون أساسا للمحادثات، مشيرا إلى أن ميركل ربما تصنع الفارق إذا ضاعفت جهودها.