السودان.. دعم عاجل من الجامعة العربية وصور جوية لآثار الفيضانات (فيديو)

وفي بيان اليوم الإثنين، تقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لجمهورية السودان، ولأسر ضحايا هذه الكارثة التي تسببت في وفاة عشرات من المواطنين وتضرر أكثر من نصف مليون شخصاً وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وجه بتقديم دعم مالي عاجل للحكومة السودانية من صندوق دعم الشئون الإنسانية لدى الجامعة العربية لمساعدة الحكومة على مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير الإغاثة للمتضررين من هذه السيول والفيضانات.

كما أوضح المصدر أن أبو الغيط وجه أيضًا بالعمل نحو سرعة عقد الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والجهات المختصة بالشئون الإنسانية في الحكومة السودانية لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعيدين الإغاثي والتنموي واستكمال بحث المشروعات التي يمكن أن تنفذها الجامعة في هذا المضمار في المرحلة المقبلة.

مناسيب المياه

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية ان منسوب الخرطوم سجل اليوم الاثنين (17.65 متر) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ39 سنتيمترًا، وأقل ب 1 سم عن الأمس وسوف ينخفض غدا في حدود 3 سم.

بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.37متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ30 سم، و من المتوقع أن تنخفص بمقدار 1 سم ليوم غدا الثلاثاء بينما باتت مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وقالت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم ان متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق خلال ايام 3-5 سبتمبر كانت 6 و8 و5 ملم على التوالي مما يؤدي إلى إنخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غد (الثلاثاء) ليكون الوارد في حدود 750 مليون متر مكعب.

بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 4و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى إنخفاض في وارد العطبراوي في حدود 110 مليون متر مكعب.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.54 مترًا ويتوقع أن تسجل غدًا الثلاثاء 20.50 مترا وتنخفض الاربعاء الى 20.45 مترًا،بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.15 مترا ،وتصل يوم غدا الثلاثاء الى 19.10 مترا .

وتوقعت اللجنة ان تنخفض المناسيب في الخرطوم غدا الى 17.62 مترا وتوالي الانخفاض يوم الاربعاء الى منسوب 17.61 مترا ،بينما يتوقع ان تنخفض المناسيب في محطة شندي غدا الثلاثاء لتسجل 18.36 مترا وتوالي الانخفاض يوم الاربعاء لتسجل 18.34 متراً.

وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 مترا،وتسجل يوم غد 16.23 متراً،بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.21 مترا وترتفع غدا الى 15.28 مترًا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

شمال كردفان

وقال العقيد صديق تايلو مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردفان إن الاضرار التي لحقت بالمواطنين، أدت إلى وفاة 11 شخصا وانهيار 1310 منزلًا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية شمال كردفان، اليوم الإثنين، وبلغت جملة المنازل التي انهارت 375 منزلا انهيارا كليا، وانهيار 935 منزلا انهيارا جزئيا وتأثر 16 مرفقا حكوميا.

وأكد تايلو أن غرفة طوارئ الخريف تواصل جهودها في توفير معينات الإيواء لمناطق الولاية المختلفة. وتتابع اللجنة العليا لطوارئ بشمال كردفان سير الترتيبات لانطلاقة الحملة الكبرى للرش وإصحاح البيئة بمدينة الأبيّض بعد غد الاربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار منازل جراء الفيضانات العارمة في منطقة الفتيحاب في أم درمان.

وأعلن السودان، السبت، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب معدلات الأمطار والفيضانات القياسية هذا العام والتي أودت بحياة أكثر من مئة شخص.

ونشر المصور السوداني عبد العزيز محمد، تصويرًا جويًا لآثار الفيضانات في منطقة جسر المنشية في العاصمة الخرطوم. ووثق المقطع تضرر المناطق المحيطة بالجسر بفعل ارتفاع منسوب مياه النيل.

غير مسبوقة منذ 100 عام

والجمعة، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ في تصريحات صحفية إن الفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين.

كما أسفرت عن تضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

حصيلة مرعبة لفيضانات السودان حتى اللحظة: مئات الآلاف من المشردين وانهيار أكثر من 100 ألف منزل. يارب لطفك وسترك وعفوك.#من_قلبي_سلام_للخرطوم pic.twitter.com/8iJlOX6vio — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 7, 2020

وأشارت الوزيرة إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988 _ 1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902″، وكانت القمة السابقة 17.26 مترا.