"اغضب_يامصري" يتصدر في مصر بعد دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي

وشارك آلاف المغردين بالأسباب التي تدعو للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب قرارات هدم المنازل والمساجد التي يجري تنفيذها في أنحاء البلاد على قدم وساق.

ويقول المشاركون إن الشعب يستشيط غضبا من عمليات الإزالة التي ينفذها النظام لمنازل البسطاء التي بنوها بشق الأنفس بدعوى مخالفتها.

ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

ياه يالميدان كنت فين من زمان #اغضب_يامصري pic.twitter.com/EvfvI5bKAr — Ahmed Abu Al Magd (@AhmedAbuAlMag18) September 7, 2020

كيف يكون بيت الله مخالف ف ارض الله😡#اغضب_يامصري pic.twitter.com/68p5oQOYm0 — ما وراء هندسة 🥺 (@alaatarek102) September 7, 2020

https://twitter.com/samarnassar57/status/1302739689493925888?ref_src=twsrc%5Etfw

لماذا أزال النظام في مصر بيت هذا الرجل؟!

بعد أن دفع للدولة 30000 جنيه ثمن دور مخالف هدموا بيته؟!

يعني كده ميت وكده ميت

#اغضب_يامصري pic.twitter.com/ODBAZOC2X2 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 7, 2020

https://twitter.com/lolo9_0/status/1302651560179138562?ref_src=twsrc%5Etfw