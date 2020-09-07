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سياسة|مصر

"اغضب_يامصري" يتصدر في مصر بعد دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي

تصاعد الدعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تصاعد الدعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
7/9/2020

وشارك آلاف المغردين بالأسباب التي تدعو للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب قرارات هدم المنازل والمساجد التي يجري تنفيذها في أنحاء البلاد على قدم وساق.

ويقول المشاركون إن الشعب يستشيط غضبا من عمليات الإزالة التي ينفذها النظام لمنازل البسطاء التي بنوها بشق الأنفس بدعوى مخالفتها.

ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

https://twitter.com/samarnassar57/status/1302739689493925888?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/lolo9_0/status/1302651560179138562?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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