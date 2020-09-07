أردوغان: لن نسمح لأحد بنهب ثروات تركيا واقتصادنا سيخرج أقوى بعد كورونا

وقال أردوغان في خطاب بالعاصمة أنقرة "لن نسمح لمن يتغذى من الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا".

وأضاف أن "الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد".

وأوضح أن حكومته لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تأثرت سلبا من تفشي فيروس كورونا، كباقي الدول، ومبينا أنها استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر.

وأكد بأن تركيا استطاعت إدارة فترة تفشي كورونا، بعقلانية وموضوعية، وأنها لم تتخذ قرارات متهورة تعود بالضرر على المجتمع.

ودعا أردوغان الأتراك إلى اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستخرج من جائحة كوفيد-19 باقتصاد أقوى.

وكرر أردوغان وجهة نظره بأن تركيا بمقدورها الاستفادة من تغير الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة.

وسجلت تركيا حتى الآن 280 ألف إصابة بكوفيد-19 و6673 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا منخفضا بفعل مخاوف بشأن التضخم وتيسير السياسة النقدية وانخفاض احتياطيات البنك المركزي.