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سياسة|تركيا

أردوغان: الغاز المكتشف في البحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل نفط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7/9/2020

وأضاف في خطاب تلفزيوني عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، أن احتياطي الغاز المذكور هو ثاني أكبر مورد تم اكتشافه خلال العام الجاري عالميا.

وأشار إلى أن الاكتشاف المذكور بين الاحتياطيات القليلة في العالم من حيث جودة الغاز.

وأعرب عن أمله في تلقي أنباء سارة جديدة من البحرين الأسود والمتوسط.

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها قبل حوالي أسبوعين، كشفا ضخما للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطيات إضافية في مياه البحر المتوسط.

وقال الرئيس التركي إن الكشف هو الأكبر في تاريخ البلاد حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحا الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

أزمة شرق المتوسط

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوربية إلى اتباع نهج متزن فيما يتعلق بالوضع في شرق البحر المتوسط.

وأوضح أردوغان أن العراقيل الموضوعة أمام تركيا تتعدد كلما زادت قوتها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وأكد أن أي خطأ أو إساءة يرتكبان بحق تركيا يزيدان من عزيمتها ولا يدفعانها إلى التراجع.

وقال: "نأمل من الدول الأوربية التي فشلت في اختبارات قبرص وسوريا وليبيا أن تتبع نهجًا متزنًا على الأقل في شرق المتوسط".

وأوصى "من يتحدون بلاده بقوتهم العسكرية المتهالكة" أن ينظروا فقط إلى العمليات العسكرية والتحركات الدبلوماسية التي أقدمت عليها في السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف: "يولوننا أهمية بهذا القدر لأننا نمتلك الإرادة والبنية التحتية القادرة على تفعيل أي آلية من الدبلوماسية وحتى القوة العسكرية إن اقتضت الحاجة من أجل حماية سيادتنا ومستقبلنا".

وأشار إلى أن من يسعون في الأونة الأخيرة إلى فرض أمر واقع في شرق المتوسط وإيجة عبر تجاهل حقوق تركيا والقانون، سيدركون في نهاية المطاف أن تركيا تمتلك الإرادة والبنية التحتية القادرة على تفعيل أي آلية لحماية سيادتها ومستقبلها.

وأردف: "لم يقف أحد بجانبنا حين أحبطنا المكائد الرامية لحبس بلادنا في سواحلها بشرق البحر المتوسط".

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين تركيا واليونان، وخاصة في منطقة شرقي البحر المتوسط، وذلك إثر مواصلة أثينا اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل اليونان التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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