وزير الخارجية الألماني يصف تصريحات لترمب بالشائنة.. ماذا قال؟

يذكر أن ترمب شجع الناخبين عبر البريد على محاولة التصويت المزدوج في الانتخابات.

وعلق ماس على ذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "إنه أمر مثير للقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة لمثل هذا الشيء".

وأكد الوزير الاتحادي أنه يعول على حكمة الأمريكيين وحسهم السليم، "كي تخفق المحاولة الشائنة لزرع الشكوك حول صحة الانتخابات".

وخلال زيارة قام بها ترمب إلى ولاية كارولينا شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي يصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة 10 آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وبعد تلك التصريحات التي أثارت جدلا واسعا، صرح ترمب يوم الخميس الماضي بأن الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم.

Trump is telling people to break the law again. Just go away Trump. You are a despicable person, not a part of humanity.

North Carolina elections chief says 'It is illegal to vote twice in an election' after Trump comment on double voting https://t.co/N9L1FalqbB

— Ray Flanagin (@raytweetie) September 3, 2020