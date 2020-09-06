البث الحي
سياسة|أمريكا

وزير الخارجية الألماني يصف تصريحات لترمب بالشائنة.. ماذا قال؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
6/9/2020

يذكر أن ترمب شجع الناخبين عبر البريد على محاولة التصويت المزدوج في الانتخابات.

وعلق ماس على ذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "إنه أمر مثير للقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة لمثل هذا الشيء".

وأكد الوزير الاتحادي أنه يعول على حكمة الأمريكيين وحسهم السليم، "كي تخفق المحاولة الشائنة لزرع الشكوك حول صحة الانتخابات".

التصويت مرتين

 وخلال زيارة قام بها ترمب إلى ولاية كارولينا شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين.  

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي يصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة 10 آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وبعد تلك التصريحات التي أثارت جدلا واسعا، صرح ترمب يوم الخميس الماضي بأن الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر "لكي تتأكد من أن صوتك مهم، ويتم احتسابه، قم بالتوقيع، وأرسل ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف ترمب "في يوم الانتخابات، أو عند التصويت المبكر، اذهب إلى مركز الاقتراع الخاص بك لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب وعد صوتك الذي أرسلته عبر البريد أم لا؟ فإذا تبين لك أنه تم احتسابه، لن يمكنك التصويت وسيكون التصويت عبر البريد قد سار بشكل سليم. وإذا تبين لك أنه لم يعد، قم بالتصويت (وهو حق للمواطن)".

رفض تمويل خدمة البريد

كان ترمب قد قال في أغسطس/آب الماضي إنه يعارض تمويل خدمة البريد الأمريكية لأنها تعزز التصويت بالبريد الذي يزعم أنه سيكون لصالح الديمقراطيين.
ويزعم ترمب أن التصويت بالبريد سيضر بحملته الانتخابية، في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وانتقد الديمقراطيون تصريحات ترمب، وقالوا إن موقفه هو محاولة لمنع الأمريكيين من التصويت ضده.
ويتوقع أن يصوت عدد قياسي من الناخبين بالبريد في الانتخابات الأمريكية التي تجري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم بسبب تفشي وباء كورونا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)