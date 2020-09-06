وزير الخارجية الألماني يصف تصريحات لترمب بالشائنة.. ماذا قال؟

يذكر أن ترمب شجع الناخبين عبر البريد على محاولة التصويت المزدوج في الانتخابات.

وعلق ماس على ذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "إنه أمر مثير للقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة لمثل هذا الشيء".

وأكد الوزير الاتحادي أنه يعول على حكمة الأمريكيين وحسهم السليم، "كي تخفق المحاولة الشائنة لزرع الشكوك حول صحة الانتخابات".

التصويت مرتين

وخلال زيارة قام بها ترمب إلى ولاية كارولينا شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي يصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة 10 آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وبعد تلك التصريحات التي أثارت جدلا واسعا، صرح ترمب يوم الخميس الماضي بأن الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم.

Trump is telling people to break the law again. Just go away Trump. You are a despicable person, not a part of humanity. North Carolina elections chief says 'It is illegal to vote twice in an election' after Trump comment on double voting https://t.co/N9L1FalqbB — Ray Flanagin (@raytweetie) September 3, 2020

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر "لكي تتأكد من أن صوتك مهم، ويتم احتسابه، قم بالتوقيع، وأرسل ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف ترمب "في يوم الانتخابات، أو عند التصويت المبكر، اذهب إلى مركز الاقتراع الخاص بك لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب وعد صوتك الذي أرسلته عبر البريد أم لا؟ فإذا تبين لك أنه تم احتسابه، لن يمكنك التصويت وسيكون التصويت عبر البريد قد سار بشكل سليم. وإذا تبين لك أنه لم يعد، قم بالتصويت (وهو حق للمواطن)".

رفض تمويل خدمة البريد

كان ترمب قد قال في أغسطس/آب الماضي إنه يعارض تمويل خدمة البريد الأمريكية لأنها تعزز التصويت بالبريد الذي يزعم أنه سيكون لصالح الديمقراطيين.

ويزعم ترمب أن التصويت بالبريد سيضر بحملته الانتخابية، في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وانتقد الديمقراطيون تصريحات ترمب، وقالوا إن موقفه هو محاولة لمنع الأمريكيين من التصويت ضده.

ويتوقع أن يصوت عدد قياسي من الناخبين بالبريد في الانتخابات الأمريكية التي تجري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم بسبب تفشي وباء كورونا.