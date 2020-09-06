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سياسة

نفاد شهادات الوفاة في ولايات مكسيكية وسط ارتفاع إصابات كورونا

سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا
سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا
6/9/2020

وسجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

وأضافت أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.

نحو 27 مليون إصابة حول العالم 

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 26.9 مليون صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 18 مليونا، فيما اقترب عدد الوفيات من 880 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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