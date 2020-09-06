مصر: إلغاء امتحانات السات بالدبلومة الأمريكية بعد تكرار تسريبها

وقالت المؤسسة في رسالة إلكترونية لأولياء الأمور إنها ستلغى الامتحانات على الفور وحتى يونيو/ حزيران 2021 على أقل تقدير، ليشمل القرار ما تبقى من العام الدراسي 2020-2021.

ويأتي قرار الإلغاء عقب تكرار حالات تسريب الامتحانات، على الرغم من اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية، ما أدى إلى إلغاء امتحانات ونتائج "سات" عدة مرات.

جزء من رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلت لأولياء الأور

وتعد امتحانات سات ضرورية للطلاب الذين يرغبون في التقدم للالتحاق بالجامعات وللقبول بالمنح الدراسية، لا سيما في الولايات المتحدة.

ضربة لخريجي الثانوية العامة

من غير الواضح كيف سيؤثر هذا الأمر على المتقدمين للالتحاق بالجامعات لعام 2020، خاصة بعدما ألغيت امتحانات شهادة الثانوية العامة البريطانية IGCSE بعد احتدام الجدل على المستوى العالمي بشأن طريقة حساب درجات الطلاب لهذا العام.

وتعرض نظام شهادة الثانوية العامة البريطانية لانتقادات حادة من أولياء الأمور في مصر والذين اشتكوا من أن الخوارزمية التي استخدمت في البداية لحساب درجات الطلاب لهذا العام، بدلا من نظام الامتحانات، أثبتت أنها غير دقيقة.

كما أن حالة عدم اليقين بشأن العدالة في منح الدرجات جعلت قيمة شهادة IGCSE محل تساؤل بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، والذين شعروا بالقلق تجاه ما يهدد التحاقهم بالجامعات.

تسريب الامتحانات هو السبب

وأكد وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي خبر إلغاء امتحانات SAT، وكشف خلال مداخلة تليفزيونية أمس، أن تسريب الامتحانات هو السبب وراء ذلك القرار. وأعلن الوزير موافقته على عقد امتحانات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحانات SAT، وأوضح أن امتحانات ACT تجري بشكل إلكتروني، مما يقلل من احتمالات تسريبها.