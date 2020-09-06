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سياسة|مصر

مصر: إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش بعد مشادة مع ضابط شرطة

صورة لفيديو التقط لجزء من واقعة المشادة بين المستشارة وضابط الشرطة
صورة لفيديو التقط لجزء من واقعة المشادة بين المستشارة وضابط الشرطة
6/9/2020

وقال المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مصر إنه قرر إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش "إعمالا لأحكام القانون".

وذكر بيان للمجلس "قرر المجلس برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية بحلسته المنعقدة، اليوم الأحد، إحالة نهى الإمام إلى المعاش".

صورة من بيان النيابة الإدارية بشأن إحالة المستشارة إلى المعاش

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لمشادة بين سيدة، تبين لاحقا أنها مستشارة في النيابة الإدارية، وضابط شرطة داخل محكمة في العاصمة القاهرة.

ويُظهر الفيديو المرأة المشادة التي شهدت تحدي السيدة للضابط ومن ثم سبه، ما دفعه لنزع هاتفها من يدها واعتقالها لاحقا.

وقالت النيابة العامة المصرية، أمس السبت، إنها أحالت السيدة للمحكمة الجنائية بعد أن افرج عنها أول الأمر بكفالة مالية.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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