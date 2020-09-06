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سياسة|مصر

مصادر حقوقية: وفاة الطبيب المصري عمرو أبو خليل بمحبسه بعد مشادة

الدكتور عمرو أبو خليل
الدكتور عمرو أبو خليل
6/9/2020

وقال بيان لمنظمة "نحن نسجل"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن الدكتور عمرو أبو خليل توفي "داخل سجن العقرب متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج".

وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقال أبو خليل "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى".

وأبو خليل هو شقيق الحقوقي المصري هيثم أبو خليل. وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت الدكتور عمرو بعد أن نشر هيثم أبو خليل صورة للعميد محمود، الابن الأكبر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يعمل في منصب قيادي بجهاز المخابرات العامة.

فيما قالت منصة "نجدة" الحقوقية عبر حسابها على تويتر، إن أبو خليل لفظ "أنفاسه الاخيرة بمحبسه بسجن العقرب، جراء الاهمال الطبي المتعمد".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية، كما أنها لم تصدر بيانا بشأن الواقعة حتى الآن.

وعادة ترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين وحقوقيين غير حكوميين، بالإهمال الطبي للسجناء، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل معهم يتم وفقاً لقواعد حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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