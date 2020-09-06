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سياسة|السودان

لحظة انهيار منازل جراء الفيضانات في السودان (فيديو)

6/9/2020

وأعلن السودان، أمس السبت، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب معدلات الأمطار والفيضانات القياسية هذا العام والتي أودت بحياة نحو مئة شخص.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء الجمعة، تصريحات لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.

وقالت الشيخ، حسب سونا، إن الأضرار أسفرت عن "وفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف المليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل".

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام 2020، حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946).

وقالت وزارة المياه والري مؤخرا إن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.57 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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