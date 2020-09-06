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سياسة|مصر

فيديو لاعتداء على مصري بالكويت.. ووزارة الهجرة: مجتزأ (شاهد)

لقطة من فيديو الاعتداء
لقطة من فيديو الاعتداء
6/9/2020

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

 وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، تدولوا مقطع فيديو لواقعة اعتداء بالضرب المبرح على شاب مصري، يعمل في متجر للألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت، حتى أسقطوه أرضًا، وذلك بعد محادثة قصيرة دارت بينهم أعقبها الاعتداء المفاجئ.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صفحة "تفتيش الكويت" على تويتر، شابين كويتيين وهما يتشاجران مع الشاب المصري، وأوضحت الصفحة أن معتدين اثنين حرصا على توثيق الواقعة بالفيديو وهو ما يؤكد عزمهما على ضرب العامل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتكرر فيها اعتداء مواطنين في الكويت على عمال مصريين، وسط صمت غريب من وزارة الهجرة المصرية والتي تكتفي دومًا بالإشارة إلى كونها مجرد حوادث فردية.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري صفعه مواطن كويتي 3 مرات داخل أحد المتاجر.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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