فيديو لاعتداء على مصري بالكويت.. ووزارة الهجرة: مجتزأ (شاهد)

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

ضربوه على غفلة.. اعتداء على مصري في #الكويت يشعل مواقع التواصل ووزارة الهجرة تقول "انتهى باعتذار" pic.twitter.com/1EolAEcVLS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 6, 2020

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، تدولوا مقطع فيديو لواقعة اعتداء بالضرب المبرح على شاب مصري، يعمل في متجر للألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت، حتى أسقطوه أرضًا، وذلك بعد محادثة قصيرة دارت بينهم أعقبها الاعتداء المفاجئ.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صفحة "تفتيش الكويت" على تويتر، شابين كويتيين وهما يتشاجران مع الشاب المصري، وأوضحت الصفحة أن معتدين اثنين حرصا على توثيق الواقعة بالفيديو وهو ما يؤكد عزمهما على ضرب العامل.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 5, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يتكرر فيها اعتداء مواطنين في الكويت على عمال مصريين، وسط صمت غريب من وزارة الهجرة المصرية والتي تكتفي دومًا بالإشارة إلى كونها مجرد حوادث فردية.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري صفعه مواطن كويتي 3 مرات داخل أحد المتاجر.

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