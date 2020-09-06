شاهد: مناورات عسكرية واسعة بين تركيا وأذربيجان

وشارك في المناورات 2600 جندي و200 دبابة ومدرعة و180 نظاما صاروخيا ومدفعية وقذائف هاون.

كما شهدت المناورات التي استمرت يوما واحدا، مشاركة 18 مروحية وأكثر من 30 نظاما للدفاع الجوي، لتحييد أهداف عدوة مفترضة.

وجرى في إطار المناورات تدمير الأهداف المحددة بالصواريخ وقذائف المدفعية، ثم نفذ الجنود عمليات هجومية.

وقامت الوحدات العسكرية بعمليات إنزال وسيطرة على نقاط وتدمير مدرعات وطائرات دون طيار تابعة للعدو.

وفي نهاية المناورات، نفذت المروحيات العسكرية طلعات استعرضت خلالها العلمين التركي والأذري.

وحضر المناورات، رئيس برلمان نخجوان واصف طالبوف، وقائد الجيش الثالث بتركيا الفريق شرف أونغاي.

توتر

تأتي هذه المناورات وسط ارتفاع منسوب التوتّر بشكل كبير بين تركيا واليونان على خلفيّة أنشطة التنقيب التركيّة شرقي المتوسط.

وأرسلت تركيا في العاشر من أغسطس/ آب سفينة المسح الزلزالي عروج ريس وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في إطار مهمة تم تمديدها ثلاث مرّات.

وردّت اليونان بإجراء تدريبات عسكريّة بحريّة إلى جانب دول عدّة في الاتّحاد الأوربي إضافة إلى دولة الإمارات، على مقربة من مناورات أصغر أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة أنّ القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في ذات الوقت.