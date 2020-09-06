البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: مناورات عسكرية واسعة بين تركيا وأذربيجان

6/9/2020

وشارك في المناورات 2600 جندي و200 دبابة ومدرعة و180 نظاما صاروخيا ومدفعية وقذائف هاون.

كما شهدت المناورات التي استمرت يوما واحدا، مشاركة 18 مروحية وأكثر من 30 نظاما للدفاع الجوي، لتحييد أهداف عدوة مفترضة.

وجرى في إطار المناورات تدمير الأهداف المحددة بالصواريخ وقذائف المدفعية، ثم نفذ الجنود عمليات هجومية.

وقامت الوحدات العسكرية بعمليات إنزال وسيطرة على نقاط وتدمير مدرعات وطائرات دون طيار تابعة للعدو.

وفي نهاية المناورات، نفذت المروحيات العسكرية طلعات استعرضت خلالها العلمين التركي والأذري.

وحضر المناورات، رئيس برلمان نخجوان واصف طالبوف، وقائد الجيش الثالث بتركيا الفريق شرف أونغاي.

توتر

تأتي هذه المناورات وسط ارتفاع منسوب التوتّر بشكل كبير بين تركيا واليونان على خلفيّة أنشطة التنقيب التركيّة شرقي المتوسط.

وأرسلت تركيا في العاشر من أغسطس/ آب سفينة المسح الزلزالي عروج ريس وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في إطار مهمة تم تمديدها ثلاث مرّات.

وردّت اليونان بإجراء تدريبات عسكريّة بحريّة إلى جانب دول عدّة في الاتّحاد الأوربي إضافة إلى دولة الإمارات، على مقربة من مناورات أصغر أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة أنّ القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في ذات الوقت.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)