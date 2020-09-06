حارب العثمانيين.. قرار سعودي بترميم منزل "لورانس العرب"

وكانت وسائل إعلام سعودية نشرت أنباء بشأن قرار من وزارة السياحة بترميم منزل الضابط البريطاني بعد 85 عامًا من وفاته، في مدينة ينبع على الساحل الغربي للسعودية وتحويله لمتحف من أجل جذب السياح.

خبر غريب من عدة جوانب، ويعكس تعامل وزراة السياحة الإشكالي مع تاريخ جزيرة العرب.

فكل من له معرفة بسيطةفي تاريخ يعرف أن الدور المنسوب لضابط الاستعمار لورنس مضخّم ومزوّر ويتضمن نظرة استشراقية واحتقارية للعرب.

في وقت تُحطم فيه تماثيل الاستعمار في أمريكا وبريطانيا،نحتفي بأسطورة لورنس. https://t.co/YjxwBDcUN0 — سلطان العامر (@sultaan_1) September 5, 2020

وقال عمدة ينبع "لقد انتهينا للتو من المرحلة الأولى من الترميم"، وأضاف أنه بحلول نهاية العام الجاري قد يكون المنزل جاهزا للسياح لزيارته كجزء من حملة أوسع لجذب المزيد من الزوار الأجانب رغم كورونا، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.

وتباينت ردود الأفعال بشأن القرار، بين غضب وسخط كون الضابط البريطاني جاء إلى السعودية لتحقيق أهداف استعمارية، واعتبروا القرار السعودي خطوة اختلط فيها التاريخي بالسياسي.

إن النظرة السطحية الاستهلاكية للتاريخ التي تحرّك القائمين على وزارة السياحة، تجعلهم ينظرون لمنزل ضابط الاستعمار لورنس نظرة ربحية بحتة، لا تمانع تزوير التاريخ أو تسطيحه أو حتى الاساءة إليه، لأن "مؤشر الأداء" لا يقرأ إلا متغيرا واحدا "عدد السياح في اليوم". — سلطان العامر (@sultaan_1) September 5, 2020

بينما رأى آخرون أن القرار غرضه سياحي وسيتيح التعرف على الضابط الذي ساعد العرب في حربهم ضد العثمانيين إبان ما يُعرف بـ"الثورة العربية الكبرى" عام 1916 عندما أصبح ميناء ينبع على البحر الأحمر، قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية التي قاتلت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

وخلال الثورة العربية تم إيفاد لورانس لمساعدة رجال القبائل البدوية المحلية على الإطاحة بحكامهم الأتراك الذين كانوا متحالفين مع ألمانيا ضد البريطانيين والفرنسيين في الحرب العالمية الأولى.

https://twitter.com/prof_adwan2/status/1302518873338646529?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبر لورانس أن فشل العثمانيين في الاستيلاء على ينبع في ديسمبر/كانون الأول 1916 حسم الحملة في الشرق الأوسط وخسر الأتراك حربهم، حسبما ذكر في سيرته الذاتية "أعمدة الحكمة السبعة".

وقاد ضابط المخابرات البريطاني هجمات على سكة حديد الحجاز العثمانية، وحملة للسيطرة على مدينة العقبة، بينما يدور الجدل بشأن حقيقة الدور الذي قام به لورانس في "توجيه" الثورة على الأتراك.

ويرى مؤرخون أن ذلك الدور مبالغ فيه.

وقال فيليب نيل رئيس جمعية "تي إي لورانس" إن لورانس ربما قضى أياما فقط في منزل ينبع، حيث كان "يتنقل باستمرار"، لافتًا إلى إمكانية تطوير مواقع أثرية أخرى في السعودية والأردن حيث لا تزال هناك بقايا قطارات فجرها لورانس ملقاة في الصحراء.

من مذكراته وكتابه الأعمدة السبعة تشعر بالاشمئزاز وأنه تاريخ اسود يُفترض ان يوضع شاخص له ويرجم ليل نهار.. لا فخر بمن فك قيدك الرخيص ليقيدك بقيد من ذهب.. — ابراهيم العبدالرزاق (@DeIbrahim1433) September 6, 2020

https://twitter.com/2xxrnvY9729OX8d/status/1302284496528650241?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nfjazygmailcom/status/1302262313215496194?ref_src=twsrc%5Etfw

لورانس ضابط ارتباط مخابرات بريطاني . كتب مذكراته وقال انه حزين على خداع العرب وهو رجل عسكري ناجح رغم فساده الأخلاقي. لكنه كان مجرد ضابط انهى المهمة الموكله له ثم اعيد لانكلترا ليموت بحادث دراجة.

المراد انه خدم دولته بريطانيا وخدع العرب بوهم الاستقلال عن العثمانيين ولكن ❓ — حسان العنزي (@AaaAdn930h) September 6, 2020

https://twitter.com/Aboodshafei2/status/1302273221174194177?ref_src=twsrc%5Etfw