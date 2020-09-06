"انزل 20 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر في مصر

بينما حل وسم (#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك) في المرتبة الثانية بعدما تصدر التفاعلات على مدار أسبوع، عقب تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.

ومساء السبت، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

هننزل تعبنا من الظلم والمعاناة #انزل_20_سبتمبر — fares fares 444 (@444Daba) September 6, 2020

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

قتل واغتصاب وظلم وقهر وهد بيوت وتشريد وسجن وتعذيب وكل ده والشعب المصري هوا ضحية الفاجر العميل السيسي ونظامه

#انزل_20_سبتمبر — Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 5, 2020

وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وكان محمد علي قد أعلن في يوم 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد يوم من إفشال مظاهرات كان قد دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.

https://twitter.com/M__KHAYRI/status/1302286980643000320?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال "علي" آنذاك في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، إن اليوم كان بالنسبة له "الفيصل"، مشيرا إلى أنه ساعد في كشف "فساد السيسي" واعتقاله للمعارضين، مؤكدا أنه قد أدى دوره في الفترة الماضية لكنه لم ينجح، قبل أن يعود مرة أخرى للمشهد قبل أسابيع، مؤكدا استمراره في معارضة السيسي وحث المصريين على الثورة عليه.

نموت واقفين احسن ما نموت من الذل #انزل_20_سبتمبر — Abdull (@Abdull66530785) September 7, 2020

وبين مؤيد ومعارض ومحايد، أعلن ناشطون حينذاك، استجابتهم لدعوة محمد علي وسردوا أسبابا تدفع الجميع للنزول، ورصدوا الأزمات التي يمر بها الوطن داعين المصريين للنزول، بينما تحفظ آخرون عليها وأبدوا تخوفهم من المشاركة أو النزول.

لازم ننزل عشان نرد حقوقنا اللي السيسي سرقها #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/4GhXB5OPL4 — asmaa kamal (@2008_egy) September 5, 2020

وبينما رفض البعض الدعوة من الأساس، عبّر آخرون عن يأسهم من جدوى هذه الاحتجاجات ضد نظام "قمعي"، وحذر مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو سوريا والعراق.

لكن مقاول الجيش السابق، عاود الظهور من جديد في أواخر مايو/آيار، مع تفشي فيروس كورونا معلنًا تضامنه مع أطباء مصر ومطالبهم المشروعة في مواجهة نظام السيسي.

https://twitter.com/Mostafa64458513/status/1302316694682173440?ref_src=twsrc%5Etfw

وتعد مصر من أكثر البلاد تضررًا على مستوى العالم فيما يخص الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا، وفقد العشرات منهم حياتهم بين قوانين العمل وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة الوباء.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

https://twitter.com/medht111alaswa2/status/1302337696849956865?ref_src=twsrc%5Etfw

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق محمد علي "المشروع الوطني الجامع للمعارضة" وأعلن أنه سيضع برنامج عمل يعرضه على المصريين تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي يطيح بالسيسي، وكشف "علي" عن هذه الوثيقة في الشهر التالي معلنًا لقائه بتيارات سياسية مختلفة للوصول إلى نقاط عمل مشتركة لإنقاذ مصر.

ياريت كل واحد يكتب على ورقة صغيرة خالص انا نازل يوم ٢٠ و يسيب الورقة فى المواصلات او اى مكان عام

هتفرق و والله

#انزل_20_سبتمبر — طائر حر (@ElectricMondo) September 6, 2020

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https://twitter.com/YaserCaptain/status/1302759327321784320?ref_src=twsrc%5Etfw

حسبنا الله ونعم الوكيل الصوره فيها رساله من ربنا لو نركز هنفهمها ،،والله انها لحرب على الاسلام من هؤلاء الحكام المعادون لدينهم انزل علشان دينك انزل خليك راجل #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/MZldiDoxuy — Abo Hamza🌙🇪🇬 (@abohamz04262651) September 5, 2020

https://twitter.com/Moosa33310124/status/1302249831809847296?ref_src=twsrc%5Etfw

#انزل_20_سبتمبر#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك

لو تلاحظوا 20 سبتمبر اللى فاتت كان فيه ظباط كتير فى أغلب الاماكن أمروا الامناء بعدم القبض على حد من المتظاهرين وشفنا ده بعنينا وكانت فرصة ومعرفناش نستغلها فى الحشد وأهى الفرصة جاتلنا تانى والمرة دى الشعب كله بيغلى .. اللهم ثورة pic.twitter.com/gfpd6h45Hd — مـالـــــــــــــــك الصعيـــــــــــــــدى (@Y8Ojp) September 5, 2020

يارب الناس ماتنزل انا لسة ما كملتش الخطة إلى حطوهالى اخوالى فى إسرائيل لسة مبعتش سيناء لاخوالى و لسة موصلتش الماء ليهم و لسة مهدمتش باقى المساجد و لسة الشعب فيه نفس مخلصتش عليهم و لسة اوماااال هوه عشان عشان اخوالى فى إسرائيل #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/6jdE8J6kLn — احمد سعد (@a7medelfeshawy) September 5, 2020

في عصر من العصور 👇👇

يحكي ان بلحة حكمت مصر

وبنت القصور

وفي وقت الجد يقول معذور

صبح علي مصر بجنيه

احنا باشا ولوا وبيه

صبح وادينا كمان وهات بيوتك مش املاكك

دي تبع الدولة وبلحتها

دخلها صندوق مصر وقال ايه سيادتها

🙄🙄

كما قال الشاعر احمد🙄#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/1hldGzazpt — ahmed_من غير ذكر اسم (@the_adventure3) September 5, 2020

#انزل_20_سبتمبر رغم أنني لا اشجع على النزول لاكن مثل منكول وصلت حدها وفعلآ الامر اصبح كارثي جدآ pic.twitter.com/AIjExkwwDV — mohammed alaa (@mohamme10951352) September 5, 2020

آلو أيوه يا برايز .. الوضع اتغير خالص.. ما بقاش #مش_عايزينك_ياسيسي ولا #مش_عاوزينك_ياسيسي ولا حتى #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك .. ده بيقولك #انزل_20_سبتمبر يامعلم .. اعمل حاجة بأم الكتايب الالكترونية بتاعتك دي وإلا الراجل هيروح في الكازوزة pic.twitter.com/8ksIk2vmwG — Hᴀᴢɪᴍ ﮼حازم (@h_z_m_1211) September 5, 2020

https://twitter.com/Giyuttomioka/status/1302405946107473920?ref_src=twsrc%5Etfw