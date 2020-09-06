"الشعب يدعو عليك".. رسائل حادة للسيسي من بسطاء المصريين (فيديو)

ففي محافظة المنوفية، وجه أحد المواطنين رسالة حادة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضًا للإزالات المستمرة لمنازل البسطاء دون هدنة أو بديل.

"الناس غلابة ومش مستحملة".. مواطن من #المنوفية يوجه رسالة حادة للسيسي رفضًا للإزالات المستمرة لمنازل البسطاء دون هدنة أو بديل pic.twitter.com/aTvvHrbHmC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

وقال المواطن للسيسي "أغلبية الشعب المصري بيدعي عليك، أزلت بيوت الغلابة بحجة إنها مخالفة، ورفعت أسعار كل حاجة، الغلبان بيموت، الناس تعبت ومش مستحملة".

وفي فيديو آخر، استغاث مواطن من الدويقة (جنوب شرق القاهرة)، بالسيسي لتوفير مسكن بديل بعد بدء أعمال الهدم في منطقته، وقال مقهورًا "عاوزين أوضة (غرفة) مش أكثر".

"عاوزين أوضة مش أكثر".. مواطن من الدويقة يستغيث بالسيسي لتوفير مسكن بديل بعد بدء أعمال الهدم في منطقته pic.twitter.com/jnD5CzV5oZ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

ويعيش أهالي الدويقة في خيام منذ سنة، ويستغيثون لتسكينهم بدلًا من بقائهم في الشارع بعد هدم بيوتهم، وعدم تعويضهم بمساكن بديلة.

"هدونا ورمونا في الشارع".. أهالي الدويقة يستغيثون بعد هدم منازلهم وعدم تعويضهم بمساكن بديلة pic.twitter.com/zXnLje3AD6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

واستغاث مواطن آخر لمسؤولي الإزالات في الدويقة قائلًا "أنا مش معارض أي مشروع بس مش عايز تعويض، المتر بالمتر، هتهد المحل إديني غيره، مش بطلب أكتر من حقي".

"أنا مش معارض أي مشروع بس مش عايز تعويض، المتر بالمتر، هتهد المحل إديني غيره، مش بطلب أكتر من حقي".. استغاثة مواطن لمسؤولي الإزالات في الدويقة pic.twitter.com/dlvV6VM217 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2020

ورصد فيديو حالة الرعب التي تعيشها مواطنة خوفًا من إزالة مسكنها -الذي خرجت به من الدنيا- ولا يشملها قانون التصالح.

ليس أصعب من القتل إلا انتظار الرصاصة.. سيدة تعيش في رعب وخوف من إزالة مسكنها التي خرجت به من الدنيا ولا يشملها قانون التصالح pic.twitter.com/aMUDbO3spH — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2020

وفي فيديو موجع، وجه مواطن رسالة للحكومة رفضًا لحصر المواطنين بين مطرقة إزالة منازلهم بدعوى المخالفة وسندان الدفع من أجل التصالح، قائلًا "جاي على الغلبان وسايب الكبار".

"جاي على الغلبان وسايب الكبار".. مواطن يوجه رسالة للحكومة رفضًا لحصر المواطنين بين مطرقة إزالة منازلهم بدعوى المخالفة وسندان الدفع من أجل التصالح pic.twitter.com/IsoEL2shRv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2020

أما في رأس البر التابعة لمحافظة دمياط شمالي مصر، ففوجئ مواطنون بهدم منازلهم فوق رؤوسهم بدعوى عدم قبول الطلب بعدما دفعوا المصالحات.

دفعوا المصالحات ليفاجؤوا بهدم منازلهم فوق رؤوسهم بدعوى عدم قبول الطلب.. إزالات رأس البر pic.twitter.com/cbWSJqJXxb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

وفي صعيد مصر، طالب مواطن السيسي بوقف إزالات منازل البسطاء في قرى ونجوع الصعيد، قائلًا "بندوق الذل عشان نبني بيت تقوم تهده يا ريس؟!".

"بندوق الذل عشان نبني بيت تقوم تهده يا ريس".. مواطن يطالب السيسي بوقف إزالات منازل البسطاء في قرى ونجوع الصعيد pic.twitter.com/xskxf5p8ZO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2020

وليس الهدم وحده ما يؤرق أهل الصعيد، فهناك استغاثات متكررة دون استجابة بسبب أزمة المياه والصرف الصحي، كان آخرها من مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وكلها لا تلاقي حلًا رغم ما يعانيه المواطنون.

الحكومة التي تطيح بمنازل المواطنين بدعوى المخالفة تخالف هي الدستور والقانون اللذين ينصان على توفير حياة كريمة لكل طبقات الشعب.. أزمة حياة في #أبوتشت بقنا pic.twitter.com/oI5kIRH8MG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

وعقب تصريحات للرئيس المصري بتمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش، تتواصل عمليات إزالة مئات البنايات السكنية في محافظات مصرية عدة رغم سخط الأهالي واستغاثاتهم.

يعيشون في خيام منذ عام..

أهالي الدويقة يستغيثون لتسكينهم بدلًا من بقائهم في الشارع بعد هدم بيوتهم pic.twitter.com/TwHUmeKTfS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2020

ويواصل الكثير من المتضررين استغاثاتهم، ووثقت بعض مقاطع الفيديو عمليات إخلاء بعض المنازل فجرا دون مراعاة النساء ولا كبار السن.

وفي الأثناء يواصل وسم #مش_عايزينك_ يا_سيسي_وهنخلعك، صدارة التفاعلات منذ أيام، بعد تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.