الاستلقاء داخل تابوت.. عقوبة لمخالفي قواعد مكافحة كورونا (فيديو وصور)

وقال مسؤولون محليون، إن السلطات ستعاقب المخالفين بجعلهم يستلقون داخل تابوت لدقائق، أو دفع غرامات مالية، أو القيام بخدمات مجتمعية.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، استلقاء رجلين لا يرتديان الكمامات، داخل صندوق على شكل تابوت لعدة دقائق.

وطلبت منهم سلطات إنفاذ النظام العام، الامتثال لقواعد الصحة من أجل تجنب خطر الإصابة ونقل العدوى.

يعد المخالفون من واحد إلى مئة داخل تابوت مفتوح، ثم يُطلب منهم التفكير في مخالفتهم، لأنه مع الفيروس هناك خطر وضعهم داخل آخر حقيقي.

وشرح رئيس سلطات إنفاذ النظام العام في جاكرتا الشرقية بودي نوفيان، للأناضول، كيفية معاقبة المخالفين بجعلهم يستلقون داخل تابوت.

وقال "يعد المخالفون من واحد إلى مئة داخل تابوت مفتوح، وعند مرور دقيقة على الأقل يُطلب منهم التفكير في مخالفتهم، لأنه مع كورونا، هناك خطر وضعهم داخل آخر حقيقي".

ووفق لوائح حكومية، يعاقب من لا يرتدي الكمامة بالأماكن العامة في جاكرتا، بغرامة تصل 16.90 دولار، أو تأدية خدمات مجتمعية لمدة 60 دقيقة.

وقال المسؤول إن العقوبة صدرت بشكل عفوي بديلا لخدمة المجتمع.

(فرانس برس)

وأضاف "كان العديد من الناس يصطفون (لخدمة المجتمع).. لذلك طلبنا من المخالفين الاختيار بين الاستلقاء داخل تابوت أو انتظار تأدية خدمة للمجتمع".

وحتى مساء السبت، تجاوزت حصيلة مصابي كورونا في إندونيسيا 190 ألفا و500، بينهم 7 آلاف و940 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة جاكرتا وحدها 43 ألفا و400 إصابة، منها ألف و246 وفاة.

(liputan6.com)

(liputan6.com)

(liputan6.com)

(liputan6.com)