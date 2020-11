الإمارات وإسرائيل تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران.. ما القصة؟

وقال بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".

وأضاف: "لقد توصلتا إلى اتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الشواطئ الأمريكية أو يؤذي أحد في الشرق الأوسط".

ووصف بومبيو الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "لحظة تاريخية".

