استغرب وراجع أوراقه.. هل تفاجأ رئيس صربيا بإعلان ترمب نقل سفارة بلاده للقدس؟ (فيديو)

وأظهرت لقطات على ما يبدو أن الرئيس الصربي تفاجأ بإعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الصربية من تل أبيب إلى القدس ضمن بنود اتفاق المصالحة مع كوسوفو، خلال مؤتمر صحفي.

Footage that certainly makes it appear that Vucic did not realize he had agreed to moving the Serbian embassy to Jerusalem — or at least not by July, Trump states. Comedy of errors. pic.twitter.com/0QlzmYM3GY

وفسر صحفيون ومحللون طريقة تصرف الرئيس الصربي ولغة جسده وقسمات وجهه على أنه ربما لم يكن على علم بقرار نقل سفارة بلاده إلى القدس إلا بعدما جلس مع ترمب في المكتب البيضاوي أو أنه لم يطلع جيدا على بنود الاتفاقية قبل اللقاء مع ترمب.

وما إن بدأ ترمب بقراءة بند نقل السفارة من بيان اللقاء حتى ظهرت علامات الاستغراب على وجه الرئيس الصربي وبدأ بتفحص البيان ليتأكد من وجود تلك النقطة، وفق مراقبين.

كما أظهرت الصور الرئيس الصربي جالسًا على كرسي أمام مكتب ترمب، فيما اعتبره ناشطون إهانة لفوتشيتش. وكان ترمب أعلن أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على التطبيع بينهما، وإقامة علاقات دبلوماسية.

ولم يصدر أي رد أو توضيح من صربيا بعد المؤتمر، إلا أن الرئيس الصربي قام بإعادة نشر تغريدة للجنة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، تشير لتصريحات أدلى بها في مارس/آذار الماضي يعلن فيها عزمه فتح مكتب رسمي لدى إسرائيل في القدس.

Moments ago, the Republic of #Serbia 🇷🇸 announced it will move its embassy to Jerusalem.

Thank you @POTUS & Amb. @RichardGrenell for working to facilitate today's landmark decision.

President @avucic announced his intention to open a state office in Jerusalem at #AIPAC2020. https://t.co/53aBMIhlVh

— AIPAC (@AIPAC) September 4, 2020