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سياسة

استغرب وراجع أوراقه.. هل تفاجأ رئيس صربيا بإعلان ترمب نقل سفارة بلاده للقدس؟ (فيديو)

لقطة من المؤتمر
لقطة من المؤتمر
6/9/2020

وأظهرت لقطات على ما يبدو أن الرئيس الصربي تفاجأ بإعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الصربية من تل أبيب إلى القدس ضمن بنود اتفاق المصالحة مع كوسوفو، خلال مؤتمر صحفي.

وفسر صحفيون ومحللون طريقة تصرف الرئيس الصربي ولغة جسده وقسمات وجهه على أنه ربما لم يكن على علم بقرار نقل سفارة بلاده إلى القدس إلا بعدما جلس مع ترمب في المكتب البيضاوي أو أنه لم يطلع جيدا على بنود الاتفاقية قبل اللقاء مع ترمب.

وما إن بدأ ترمب بقراءة بند نقل السفارة من بيان اللقاء حتى ظهرت علامات الاستغراب على وجه الرئيس الصربي وبدأ بتفحص البيان ليتأكد من وجود تلك النقطة، وفق مراقبين.

كما أظهرت الصور الرئيس الصربي جالسًا على كرسي أمام مكتب ترمب، فيما اعتبره ناشطون إهانة لفوتشيتش. وكان ترمب أعلن أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على التطبيع بينهما، وإقامة علاقات دبلوماسية.

ولم يصدر أي رد أو توضيح من صربيا بعد المؤتمر، إلا أن الرئيس الصربي قام بإعادة نشر تغريدة للجنة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، تشير لتصريحات أدلى بها في مارس/آذار الماضي يعلن فيها عزمه فتح مكتب رسمي لدى إسرائيل في القدس.

وتعليقا على اللقطات المتداولة، غرد السياسي الفلسطيني صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قائلًا إن "الرئيس ترمب ليس فقط ملتزم بمخالفة القانون الدولي. ولكنه يصر أيضًا على إحراج ضيوفه".

وأضاف عريقات مخاطبا الرئيس الصربي قائلًا "لا داعي لأن تحرج، تمسك بالقانون الدولي لا تخضع للابتزاز. لا تنقل سفارة بلادك الى القدس".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 2018 سفارتها لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، عقب إعلان ترمب في ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتبار القدس -بشقيها الشرقي والغربي- عاصمة لإسرائيل.

وأثار قرار ترمب موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة إسلاميا ودوليا.

وقبل أيام، أعلن المترشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، أنه سيبحث مسألة إعادة مقرّ سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب في حال فوزه، فيما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن تصريحات ساندرز "مرعبة".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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