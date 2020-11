إيران ترد على تشكيل الإمارات وإسرائيل تحالفا ضدها.. ماذا ستفعل؟

وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج وأبو ظبي تتحمل مسؤولية ذلك".

ودعا أبوظبي إلى "التراجع عن تحالفها مع الكيان الصهيوني لتجنب مزيد من الصراعات".

وأضاف المسؤول الإيراني إن على الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ألا يبنوا سياساتهم وقراراتهم بناء على الأوهام.

وأشار عبداللهيان إلى أن "المقاومة والقوة هما اللغتان الوحيدتان اللتان يفهمهما الاحتلال الصهيوني جيدا".

وأكد أن "يقظة الشعب الفلسطيني وديناميكية المقاومة السبب الرئيسي لفشل صفقة القرن ومؤامرة تطبيع علاقات بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني"، معربا عن أمله في "أن يؤدي توحيد الفصائل الفلسطينية والتركيز على عملية المقاومة إلى إلغاء اتفاقيات التسوية وبدء انتفاضة شعبية جديدة ضد الصهاينة".

وفي وقت سابق، الأحد، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط.

وقال بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".

وأضاف: "توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الشواطئ الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط".

ووصف بومبيو الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "لحظة تاريخية".

.@SecPompeo: The UAE and Israel both recognize Iran as this great threat, so they have now found a way to build out a relationship which can build out a coalition to ultimately make sure that this threat never reaches American shores or harms anyone in the Middle East. pic.twitter.com/vHquOqSsqu

— Department of State (@StateDept) September 5, 2020