وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي.. وتفاعل واسع

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

وشغل يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

ولد يوسف أمين والي موسي ميزار في 2 من أبريل/نيسان عام 1930 وتخرج من كلية الزراعة، ولم يتزوج وتولى الوزارة عام 1984.

وواجه يوسف والي عقب "ثورة 25 يناير" 2011 عددا من القضايا بدءاً بقضية "المبيدات المسرطنه مرورا بمحاكمته بسبب "أرض البياضية" والكسب غير المشروع، ولكنه حصل على البراءة .

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنعه وأسرته من التصرف في أموال العقارية والسائلة والمنقولة على خلفية تحقيقات محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة" عام 2011، وألغت محكمة جنايات القاهرة القرار في مارس/ آذار 2018 .

وفور إعلان نبأ وفاته تفاعل رواد وسائل التواصل مع الخبر، وتركزت معظم التعليقات على الهجوم على الوزير الراحل الذي وصفه البعض بالفساد والإجرام والتسبب في انتشار السرطان قي مصر.

ملك المبيدات والتقاوي المسرطنة، حسبي الله ونعم الوكيل، مش مسمحاك بشكل شخصي وهقتص منك يوم القيامة .. إلى حيث ألقت #يوسف_والي — تشابيك✨ (@chereenzz) September 5, 2020

https://twitter.com/Tooorky93/status/1302177431592333312?ref_src=twsrc%5Etfw

وفاة يوسف والي الله يرحمه كان وزير زراعة الصبح ومتهم في المحاكم بعد الظهر وبتاع مبيدات مسرطنة بالليل pic.twitter.com/JzTWTAUSDm — روزم أوجاع (@muhbirati) September 5, 2020

يوسف والى فى ذمة الله

وحسبنا الله وتعم الوكيل. بحق كل مريض سرطان يتآلم من تاثير المبيدات المسرطنه — سهير الشاعر (@SoheerElshair81) September 5, 2020

معقول كل الطوائف والناس بتلعن فيه ظلم ياخي متسيبك من الاتجاه المعاكس وخليك ف الحق لو عاوز تتأكد وعندك وقت ممكن اوريك كم شركه استسصلاح اراضي دمرت بفعل فاعل وتحت مسمي تطوير القطاع العام

1-الشركه العامه للأبحاث والمياه الجوفيه

2-مساهمه البحيره 3-الشركه العربيه لاستصلاح الاراضي — Sadek Elmasry (@SadekElmasry5) September 5, 2020

الدكتور يوسف والي رحمه الله خدم بلده بأمانة و تفانى و كان جزائه في النهاية اتهامات ظالمة و باطلة و حتي لو اخطأ لم يستفد من منصبه بأى شكل .. عرفته كإنسان خير و حنون و احببته جدا كما احبنى كناصح أمين .. الله يرحمه و يحسن اليه .. خالص تعزياتى للأسرة الكريمة 🙏 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 5, 2020

يوسف والي خدم إسرائيل أكتر ما خدم بلده..ضرب الشعب بالمبيدات المسرطنة والهرمونات من إسرائيل اللي دخلها على الخضروات والفواكه وأصاب الملايين بالسرطان..ساهم في القضاء على زراعة القطن المصري طويل التيلة وإهدار بذوره النقية لصالح أمريكا واسرائيل.. مفيش حد ناسي كوارثه وعمل ايه فينا — Bakr El-Sharqawy (@bakrelsharqawy) September 5, 2020

انا عارف ان فى البلد دى فى ناس كثير اتظلمت والتاريخ حينصفهم بس يوسف والى دة فى عهدة دخل كل المبيدات المسرطنة وغير شلالات خضار وفاكهة — mohab mahmoud (@mohabmahmoud87) September 5, 2020

اسهل حاجة عند كتيير منكم انها تصدق اتهامات لم يصدر بها احكام قضائية… بقيتم انتم القضاة من غير محاكمة … حرام و عيب .. صدقتم ام لم تصدقوا يوسف والى رجلا شريفا لم يتربح من وظيفته و خدم بلده بإخلاص و انا عاشرته كويس و لم يخدمني فى شئ و لم تكن لى اى معاملات معه ! https://t.co/obxcsiyVoq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 5, 2020

بقالنا ٧٠٠٠سنه بنزرع أرضنا مجبناش كل مستلزمات الزراعه (تقاوي واسمده ومبيدات وأدوات شبكات الري وغيرها) من اسرائيل الا في عهد يوسف افندي والي لحد ما جابلنا المرض ودهور الزراعه وخربها منه لله — الباشمهندس (@1LtoYeltjv56poZ) September 5, 2020

نرحم مين ونحقق ايه ونحاسب مين .

يا ابنى انت تعرف مين يوسف سرطان والى .

دة اللى اتسبب فى كل حاجة ليها علاقة بالقصاء على المحصول فى مصر واستبدله بالسرطان والفشل الكلوى — Abo Hamza Gimy (@AboHamzaGimy1) September 5, 2020