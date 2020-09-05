مواطن مصري للسيسي: لم يبق إلا أن تحاسبنا على أنفاسنا (فيديو)

وانتقد المواطن فساد الأجهزة الحكومية في المحافظات والأحياء وتسببهم في ظاهرة المباني المخالفة، وكذلك أصحاب المباني الذين دفعوا الرشاوي للمسؤولين حتى يتمكنوا من البناء ثم هربوا وتركوا السكان يواجهون مصيرهم مع الدولة التي تطالبهم الآن بمبالغ كبيرة للتصالح وإلا تقوم بهدم بيوتهم.

وتساءل "بلدي عايزاني أصالح.. طب أتصالح مع مين؟ ومين يصالح مين"؟ وتابع "من أول أكتوبر هشوف إيجار جديد وأعزل، وأمشي، وأسيب بيتي التمليك. عشرين سنة وزيادة وأنا عايش على الرصيف، لا تأمينات ولا معاش ولا ليا في البلد سند ولا ظهر، وكل اللي طلعت بيه حتة شقة ساتراني أنا والعيال".

وأضاف "تقول لي أتصالح، وسايب المجرمين وأنت عارفهم وشايفهم، وعارف هما مين. وجاي تحاسبني أنا اللي واخد شقة بالتقسيط، طب أبيع لك عفش بيتي ولا أعمل إيه. عايز تطردني من شقتي وأنت عارف مين المجرمين".

واستطرد "إحنا مش هنبطل شغل الإتاوة"؟

"فهر المواطن" "جاي على الغلبان وسايب الكبار".. مواطن يوجه رسالة للحكومة رفضًا لحصر المواطنين بين مطرقة إزالة منازلهم بدعوى المخالفة وسندان الدفع من أجل التصالح Posted by ‎الجزيرة – مصر‎ on Friday, 4 September 2020

اقتراح

ووجه المواطن في النهاية خطابه إلى السيسي مقدما اقتراحا لتحصيل قدر أكبر من الأموال من المواطنين قائلا "عندي مشروع جديد تلم بيه فلوس. قبل المواطن ما يخرج من بيته يلبس عداد علشان تحسب له النفس وتحاسبه عليه. مش كفاية لم فلوس؟ مش كفاية فضيت الجيوب؟ مش كفاية هديت الآمال والأحلام"؟

تهديد

كان السيسي قد هدد الأسبوع الماضي بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

واعتبر السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب وفق تعبيره.

وخيّر الرئيس المصري، بلغة غاضبة، المصريين بين أن يكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن السلطات وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على الأراضي.