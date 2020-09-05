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سياسة|بنغلادش

مقتل 17 مصليا في انفجار بمسجد في بنغلاديش (فيديو)

5/9/2020

وقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء في أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، مساء أمس (الجمعة) قرب مسجد في منطقة نارايانغانغ خارج العاصمة داكا.

ونُقل ما لا يقل عن 37 شخصا إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة.

وقال سامانتا لال سن منسق وحدة الحروق إن 17 شخصا، أحدهم طفل، توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى محمد راتان: "رأيت دخانا يتصاعد من المسجد بعد انفجار مفاجئ له دوي ضخم وكان الناس يصرخون. هرع بعضهم إلى الشارع حيث كانوا يحاولون إخماد النيران المشتعلة في أجسامهم".

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع بعد تسرب من خط أنابيب غاز يمر أسفل المسجد أدى لحدوث الانفجار على الأرجح.

وقال مسؤول كبير في خدمة الإطفاء "نشتبه بشكل أساسي في أن يكون الغاز تسرب من خط الأنابيب ثم تجمع في الداخل نظرا لأن النوافذ كانت مغلقة. قد يكون الانفجار نتج عن شرارة عندما تم تشغيل أجهزة التكييف".

وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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