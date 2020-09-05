ليبيا: قوات الوفاق ترصد تحركا عسكريا لمليشيا حفتر باتجاه البريقة

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، في تغريدات على "تويتر" إن "وحدة المخابرات وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، رصدت صباح (السبت) تحرك رتل مسلح لمليشيا حفتر الإرهابية يرافق منظومة دفاع جوي (بانتسير) من إجدابيا حتى البريقة".

وحدة المخابرة و تحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت صباح اليوم تحرك رتل مسلح لميليشيات حفتر الارهابية يرافق منظومة دفاع جوي بانتسير من اجدابيا حتى البريقة و يتوقع ان تكون وجهته الاخيرة رأس لانوف او #سرت — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) September 5, 2020

وتوقع قنونو أن تكون وجهة الرتل الأخيرة مدينتي راس لانوف أو سرت (شمال).

وأضاف: "استمرار الدول الداعمة للمليشيا الإرهابية والمرتزقة بتزويدهم بمنظومات الدفاع الجوي الروسية نوع بانتسير، سيوفّر فرصة لأبطالنا برا وجوا لمواصلة بطولاتهم في سحقها وتدميرها".

وأشار إلى أن قوات الوفاق دمرت في وقت سابق منظومات دفاع جوي مشابهة في مختلف المناطق المحررة من مليشيا حفتر.

استمرار الدول الداعمة للميليشيات الارهابية و المرتزقة في دعمه بمنظومات الدفاع الجوي الروسية نوع بانتسير سيوفّر فرصة لابطالنا براً و جواً لمواصلة بطولاتهم في سحقها و تدميرها بعد ان دمّروا مثيلاتها في مختلف المناطق المحررة في #الوشكة وجنوب #سرت و #ترهونة ومطار #طرابلس و #الوطية — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) September 5, 2020

ومنذ 21 من أغسطس/ آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

إلا أن قوات الوفاق، أعلنت خرق مليشيا حفتر لوقف إطلاق النار مرتين، الأولى بإطلاقها في 27 من أغسطس/آب الماضي، 12 صاروخ غراد باتجاه تمركزات قواته غرب سرت، والثانية في 2 من سبتمبر/ أيلول الجاري، باستهدافها قواته في المنطقة نفسها بـ6 صواريخ.