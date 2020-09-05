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سياسة

ليبيا: قوات الوفاق ترصد تحركا عسكريا لمليشيا حفتر باتجاه البريقة

محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق
محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق
5/9/2020

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، في تغريدات على "تويتر" إن "وحدة المخابرات وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، رصدت صباح (السبت) تحرك رتل مسلح لمليشيا حفتر الإرهابية يرافق منظومة دفاع جوي (بانتسير) من إجدابيا حتى البريقة".

وتوقع قنونو أن تكون وجهة الرتل الأخيرة مدينتي راس لانوف أو سرت (شمال).

وأضاف: "استمرار الدول الداعمة للمليشيا الإرهابية والمرتزقة بتزويدهم بمنظومات الدفاع الجوي الروسية نوع بانتسير، سيوفّر فرصة لأبطالنا برا وجوا لمواصلة بطولاتهم في سحقها وتدميرها".

وأشار إلى أن قوات الوفاق دمرت في وقت سابق منظومات دفاع جوي مشابهة في مختلف المناطق المحررة من مليشيا حفتر.

ومنذ 21 من أغسطس/ آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

إلا أن قوات الوفاق، أعلنت خرق مليشيا حفتر لوقف إطلاق النار مرتين، الأولى بإطلاقها في 27 من أغسطس/آب الماضي، 12 صاروخ غراد باتجاه تمركزات قواته غرب سرت، والثانية في 2 من سبتمبر/ أيلول الجاري، باستهدافها قواته في المنطقة نفسها بـ6 صواريخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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