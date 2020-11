لجنة دولية تطالب مصر بالإفراج عن صحفيين في "اليوم السابع"

ودعت "لجنة حماية الصحفيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا وتعمل للدفاع عن حرية الصحافة، الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة اللذين تم اعتقالهما من منزليهما الشهر الماضي.

ويعمل جريشة وشحتة في صحيفة "اليوم السابع" الخاصة والموالية للحكومة.

وقالت اللجنة إن جريشة متهم بالترويج لأخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية، وهي تهم غالبا ما توجه إلى المعارضين، في حين لم يكن من الواضح إن كان قد تم توجيه أي تهم إلى شحتة.

وكشفت المنظمة أن شحتة المصاب بفيروس كورونا مكبل بالأصفاد إلى سريره في غرفة العناية الفائقة في مستشفى عام يبعد ساعة عن القاهرة.

وقال شريف منصور، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين "على السلطات المصرية الإفراج بشكل عاجل عن الصحفيين من سجنيهما بسبب جائحة كوفيد -19".

وأضاف "بدلا من ذلك،فإنها تواظب على جمع المزيد لرميهم في السجون، وبينهم الآن شخص مريض كان في الحجر الصحي".

وخوفا من انتشار الفيروس في المرافق المكتظة، سلطت جماعات حقوق الإنسان الضوء بشكل منتظم على الظروف السيئة للسجون في مصر، ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة.

