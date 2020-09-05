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سياسة

على طريقة فلويد.. غضب فلسطيني بعد قيام جندي إسرائيلي بوضع ركبته على رقبة مسن (فيديو)

الحاج خيري حنون تحت ركبة الجندي الإسرائيلي
الحاج خيري حنون تحت ركبة الجندي الإسرائيلي
5/9/2020

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا في الأراضي الفلسطينية وخارجها وشبهها البعض بما حدث للأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، حيث جثا شرطي على عنقه ما أدى لوفاته.

الحاج خيري حنون

اعتاد الفلسطيني المسن، خيري حنون على قيادة التظاهرات المتواصلة المناهضة للاستيطان، وجاءت  الاحتجاجات التي شارك فيها على خلفية توسيع مستوطنة إسرائيلية. 
ويوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيلول وعلى طريق محاذية لقرية شوفة بين مدينتي نابلس وطولكرم، تصدى جنود الاحتلال لمسيرة من محتجين فلسطينيين كانوا محاطين بالعديد من الصحفيين.
وكان خيري حنون يحمل علما فلسطينيا، وحاول جندي إسرائيلي انتزاع العلم من يده، فألقاه أرضا ممسكا به من رقبته ومحاولا تثبيته حتى شلّ حركته.
وفي هذا الوقت كان الجنود يصرخون على الصحفيين- الذين كانوا يتابعون المسيرة- باللغة بالعبرية "احوراه..احوراه" أي "إلى الوراء" وهم يشهرون أسلحتهم تجاه المتظاهرين.
وكان جندي آخر يصيح بالعبرية "أني يوريه" أي "سأطلق النار". وأطلقوا قنابل دخانية لتفريق الحشد، وفقا لفريق وكالة فرانس برس في المكان.
وقال مصور فرانس برس "إن المسعفين فقط أنقذوا الحاج حنون من بين أيديهم".

جورج فلويد" الفلسطيني"

وشبّه الفلسطينيون ما حدث لخيري حنون  بما حدث للأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي قتل في  25  من مايو/أيار بعدما جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته، وأدى ذلك لاندلاع احتجاجات واسعة في انحاء الولايات المتحدة.

ونشر صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية مقطع الفيديو على تويتر وقال "هكذا أصاب جنود الاحتلال بوحشية الحاج خيري حنون الذي كان يحاول الدفاع عن أرضه".
وأوضح "في غضون ذلك  يحتفل الإسرائيليون في أبو ظبي" في إشارة إلى الزيارة غير المسبوقة التي قام بها وفد إسرائيلي إلى الإمارات في إطار تطبيع العلاقات بين هذه الدولة وإسرائيل. 
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مثل هذه الأعمال هي من بين الأسباب الرئيسية للتوترات في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي لتبرير ذلك، في رسالة لوسائل الإعلام عبر تطبيق واتساب، إن "فلسطينيا معروفًا بأنه محرض قام مرارا وتكرارا بدفع ضابط بالجيش من أجل استفزازه".

المصدر : فرانس برس
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