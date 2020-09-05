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سياسة|سريلانكا

سريلانكا تُبقي ناقلة نفط عملاقة مشتعلة قبالة سواحلها (فيديو)

5/9/2020

وكان الحريق قد شب، صباح الخميس، في غرفة المحركات بالناقلة نيو دايموند المحملة بنحو مليوني برميل من النفط ثم امتد لغرفة القيادة.

وأخليت الناقلة من طاقمها وتمكنت جهود الإنقاذ التي تشارك فيها أيضا البحريتان الهندية والروسية من السيطرة على الحريق أمس الجمعة من دون أن يمتد إلى المنطقة التي تحوي شحنة النفط.

وقال الكابتن إنديكا دي سيلفا المتحدث باسم بحرية سريلانكا إن السفينة أُبقيت على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي البلاد، بينما تواصل زوارق الإطفاء رشها بالماء.

وأضاف "الحريق تحت السيطرة لكنه لم يخمد بعد".

وتابع "نُبقي السفينة في موقع بعيد عن خط الساحل بما يكفي لعدم تضرره في حالة حدوث تسرب نفطي".

وذكرت البحرية أمس الجمعة أنه لا يوجد تسرب فعلي.

والناقلة نيو دايموند عمرها 20 عاما وتستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي)، وقد أبحرت من ميناء الأحمدي بالكويت بعد تحميلها بخام التصدير الكويتي حسب بيانات رفينيتف آيكون لتتبع مسارات السفن.

وكانت الناقلة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي حيث لشركة آي.أو.سي التي تديرها الدولة مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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