بعد أن فضحته مراسلة فوكس نيوز: هل يدفع ترمب ثمن إهانته لقدامى المحاربين؟

وتعرض ترمب لموجة انتقادات حادة بعد نشر مجلة "ذي أتلانتك" تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بـ "الخاسرين" و"المغفلين"، وذلك عندما تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أمريكية خارج باريس خلال زيارته فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وكان التبرير الرسمي حينها لعدم زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئا.

وأفادت جينيفر غريفين مراسلة "فوكس نيوز" بأن اثنين من مسؤولي الإدارة السابقين أكدا لها أن الرئيس "لم يكن راغبا بركوب السيارة والذهاب لتكريم الجنود الأمريكيين القتلى"، ما يعني أن الطقس لم يكن السبب.

When asked IF the President could have driven to the Aisne-Marne Cemetery, this former official said confidently:

"The President drives a lot. The other world leaders drove to the cemeteries. He just didn't want to go." — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

Fox News Correspondent: Two Top Officials Who Were on France Trip With Trump ‘Confirmed to Me Key Details’ of Atlantic Reporthttps://t.co/LQbePI5ozW — Mediaite (@Mediaite) September 4, 2020

I read the source a few quotes from The Atlantic article. This former Trump admin official said, "The President would say things like that. He doesn't know why people join the military. He would muse, 'Why do they do it'?" — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

كما أبلغها مسؤول أن ترمب استخدم كلمة "مغفلين" لتشويه سمعة قدامى المحاربين، لكن في سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.

ونقلت عن المسؤول الذي لم تسمه قوله "عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام قال "إنها حرب غبية، وكل من ذهب إلى هناك كان مغفلا".

واعتبر المسؤول أنها "كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس. هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب لماذا قد يموت أشخاص من أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق".

وقال ترمب في تغريدة غاضبة "جينيفر غريفين يجب أن تطرد بسبب هذا النوع من الصحافة. هي حتى لم تتصل بنا من أجل التعليق. فوكس نيوز انتهت".

ودافع ترمب عن نفسه بشدة في أعقاب نشر تقرير "ذي أتلانتيك"، وغرد وأعاد تغريد تعليقات تصف التقرير بأنه "أخبار مضللة". كما وصف رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ الذي كتب التقرير بأنه شخص "كريه".

The Atlantic Magazine is dying, like most magazines, so they make up a fake story in order to gain some relevance. Story already refuted, but this is what we are up against. Just like the Fake Dossier. You fight and and fight, and then people realize it was a total fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

ودافع العديد من زملاء غريفين في "فوكس نيوز" عنها بشكل علني على تويتر، إلى جانب عضو الكونغرس الجمهوري آدم كينزينغر الذي وصفها بأنها "منصفة وشجاعة".

وتوجهت غريفين إلى ترمب بالقول على هواء "فوكس نيوز" مباشرة السبت "يمكنني أن أبلغك أن مصادري لا يمكن التشكيك فيها"، مضيفة "مصادري ليست مجهولة بالنسبة لي وأشك في أنها مجهولة أيضا بالنسبة إلى الرئيس".

وقبل نشر "ذي أتلانتك" للقصة، أفاد استطلاع لموقع "ميليتري تايمز" ومعهد جامعة سيراكيوز للمحاربين القدامى أن 37,4 بالمئة فقط من الجنود الموجودين في الخدمة يدعمون إعادة انتخاب ترمب، بينما يؤيد 43,1 بالمئة المرشح الديمقراطي جو بايدن.