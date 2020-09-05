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سياسة|السودان

السودان: ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 101 وفاة (فيديو)

5/9/2020

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن "الوفيات ارتفعت إلى 101، والإصابات 46".

وأشار البيان، إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى "انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي".

وحذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، من أن محطة الخرطوم سجلت السبت أعلى مستوى لنهر النيل بـ 17.62 مترا، متجاوزة أعلى رقم مسجل (17.26 مترا) بـ 36 سم.

فيما سجلت محطة شندي (شمال)، السبت، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، (18.34 مترا) لمستوى النيل والتي تفوق أعلى رقم مسجل (18.7 مترا) بـ 27 سم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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