أردوغان يتعهد: تركيا واحدة من أكبر عشر دول في العالم قريبا

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت، إن " الوضع السياسي والاقتصادي الراهن الذي هيمن على العالم لفترة بدأ يتصدع من جميع جوانبه".

بعون الله تعالى ودعم أمتنا عازمون على تحويل بلدنا إلى واحد من أكبر عشر دول في العالم pic.twitter.com/wjZVip2PAV — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 5, 2020

وأضاف أن " كافة البلدان والمجتمعات باتت قاب قوسين أو أدنى من حقبة جديدة".

وتابع "نحن في تركيا سنرتقي ببلدنا إلى المكانة التي يستحقها في هذا العصر الجديد. بعون الله تعالى عازمون على تحويل بلدنا إلى واحد من أكبر عشر دول في العالم".

تقاسم الثروات

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق اليوم، إن تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط.

وأضاف أردوغان -في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، في مدينة إسطنبول- : " أكدنا دوما استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم (للثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلا".

وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".

وأكد أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو وللنتائج المترتبة عليه.