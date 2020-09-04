مدير منظمة الصحة: هذا السبب سيطيل أمد جائحة كورونا

وقال تيدروس إن 78 من الدول مرتفعة الدخل صارت الآن ضمن خطة تخصيص اللقاح العالمي "كوفاكس" ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة. وأضاف أن الانضمام إلى هذه الخطة يضمن لتلك الدول الوصول إلى أكبر محفظة في العالم للقاحات.

وتقود منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي" العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات مؤسسة كوفاكس الهادفة إلى المساعدة على شراء وتوزيع حقن التطعيم بشكل عادل حول العالم.

لكن بعض الدول التي ستحصل على احتياجاتها عبر صفقات ثنائية ومن بينها الولايات المتحدة قالت إنها لن تنضم إلى كوفاكس.

وقال تيدروس للصحفيين في إيجاز في جنيف، من دون ذكر دول بعينها: "وطنية اللقاح ستطيل أمد الجائحة". ووجه الشكر إلى ألمانيا واليابان والنرويج والمفوضية الأوربية على الانضمام إلى كوفاكس خلال الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك لقاحات توزع على نطاق واسع لكوفيد-19 حتى منتصف 2021 مشيرة إلى ضرورة إجراء فحوص صارمة لفاعليتها وسلامتها.

وقالت سميه سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، خلال الإيجاز إنه يجب عدم السماح بتوزيع لقاح على النطاق العالمي قبل خضوعه لتدقيق كاف.