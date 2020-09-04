كورونا.. إصابات قياسية وشركات مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات

جاء ذلك خلال إعلان المنظمة، أمس الخميس عن أنها ستساعد في دعم الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات، في إطار خطة تهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول إليها بصورة عادلة.

ويأتي دور يونيسف في خطة لتخصيص لقاحات تعرف باسم "كوفاكس" تشارك في دعمها منظمة الصحة العالمية، تعمل على شراء اللقاحات وإتاحة الوصول إليها بصورة متساوية.

وكشف تقييم أجرته يونيسف للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

غير أن الشركات أشارت إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

ويأتي دور يونيسف الجديد في خطة كوفاكس من وضعها باعتبارها أكبر مشتر منفرد للقاحات في العالم في وقت التزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تشتري أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات سنويا لعمليات التطعيم الدورية ومكافحة تفشي الأمراض وذلك نيابة عن قرابة 100 دولة.

أرقام قياسية جديدة

في هذا الشأن سجلت، أوكرانيا زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا بـــــــــ 2723 اليوم الجمعة بحسب ما أوضح مجلس الأمن القومي.

وقال مجلس الأمن القومي إن البلاد سجلت 2723 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 2495 إصابة.

وفرضت أوكرانيا حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر أيلول، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول لاحتواء الارتفاع الأخير في الإصابات.

دفن امرأة في الهند توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا

الأكثر تضررا

وفي الهند أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بواقع أكثر من 83 ألف حالة اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3.94 مليون.

والهند أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثانية أشد دول العالم تضررا من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس زاد بواقع 1096 حالة ليبلغ الإجمالي 68 ألف حالة.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في البرازيل 4 ملايين، بحسب ما قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس.

وأوضحت أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد تجاوز أربعة ملايين، بعد تسجيل 43 ألف إصابة جديدة و834 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أربعة ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 24614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

أحد ضحايا فيروس كورونا في البرازيل

الرجل الوطواط مصاب بالفيروس

من ناحية أخرى أعلنت شركة (وارنر براذرز) للإنتاج أن تصوير فيلم "باتمان" أوقف في بريطانيا بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مجلة "فانيتي فير" عن "مصادر رفيعة المستوى" أن المصاب المشار إليه هو الممثل روبرت باتنسون الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

ومن المتوقع أن تبدأ عروض "ذي باتمان" في الصالات في حزيران/يونيو 2021، إلا أن التصوير كان قد توقف مرة أولى في آذار/مارس الفائت بسبب جائحة كوفيد-19، وانطلق مجدداً للتو.

ولمّح مخرج الفيلم مات ريفز إلى أن نسخته من هذا الفيلم مستوحاة من "الأفلام السوداء" على غرار "تشاينا تاون" و"تاكسي درايفر"، وستتسم شخصية الرجل الوطواط بروس وين فيه بأنها شخصية "بشريّ غير معصوم مِن الخطأ".