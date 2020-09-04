عاصفة انتقادات.. ترمب يدعو أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين (فيديو)

وإذا كان الملياردير المثير للجدل، يلقي منذ أشهر ظلالاً من الشكّ على حسن سير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، إلّا أنّه زاد من حالة الإرباك حول ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي تعليقاً على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، "دعوهم يرسلوا أصواتهم عبر البريد.. ودعوهم يصوّتوا حضورياً".

وأضاف بنبرته المعهودة "إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

Based on the massive number of Unsolicited & Solicited Ballots that will be sent to potential Voters for the upcoming 2020 Election, & in order for you to MAKE SURE YOUR VOTE COUNTS & IS COUNTED, SIGN & MAIL IN your Ballot as EARLY as possible. On Election Day, or Early Voting,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

تصحيح الخطأ

وحاول الرئيس الجمهوري الخميس تصحيح ما قاله بعض الشيء، فنشر سلسلة طويلة من التغريدات لكن من دون أن تزيل حالة الشكّ التي بثها تصريحه.

ومنذ أشهر عديدة يبدي سيّد البيت الأبيض شكوكاً متزايدة في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وهو يؤكّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل ملموس، أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد- وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً- في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كورونا، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

For years, Donald Trump has lied about "voter fraud." Now he proceeds to tell the people of North Carolina to commit a felony by voting twice. This is not a president who believes in democracy. He is an authoritarian who must be defeated. — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 3, 2020

لا يؤمن بالديموقراطية

وردّاً على تصريح ترمب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه "من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات".

بدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديمقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترمب.

وقال السناتور عن ولاية فيرمونت "لسنوات عديدة كذب دونالد ترمب بشأن عمليات تزوير انتخابي..اليوم، هو يدعو سكان ولاية كارولينا الشمالية إلى ارتكاب جريمة من خلال التصويت مرّتين".

وأضاف "هذا الرئيس.. إنّه استبدادي يجب هزيمته".