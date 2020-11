عاصفة انتقادات.. ترمب يدعو أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين (فيديو)

وإذا كان الملياردير المثير للجدل، يلقي منذ أشهر ظلالاً من الشكّ على حسن سير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، إلّا أنّه زاد من حالة الإرباك حول ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي تعليقاً على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، "دعوهم يرسلوا أصواتهم عبر البريد.. ودعوهم يصوّتوا حضورياً".

وأضاف بنبرته المعهودة "إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

Based on the massive number of Unsolicited & Solicited Ballots that will be sent to potential Voters for the upcoming 2020 Election, & in order for you to MAKE SURE YOUR VOTE COUNTS & IS COUNTED, SIGN & MAIL IN your Ballot as EARLY as possible. On Election Day, or Early Voting,..

