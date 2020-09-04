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سياسة|إسرائيل

شاهد: السماء تمطر مخدرات في تل أبيب

تفاجأ المارة بتساقط أكياس الماريغوانا عليهم من السماء في قلب تل أبيب
تفاجأ المارة بتساقط أكياس الماريغوانا عليهم من السماء في قلب تل أبيب
4/9/2020

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة بدون طيار أسقطت هذه الأكياس، وإن هذه "المبادرة" وراءها مجموعة شهيرة على تطبيق تلغرام تدعى "الطائرة الخضراء" وتضم الآلاف من المستهلكين للمخدرات، وتدعم تقنين المخدرات، وترفع شعار "شبكة الحب المجانية". 

وتأتي المبادرة ضمن سياسة المجموعة الترويجية الجديدة حيث يقوم القائمون عليها بتوزيع كيلوغرام من مخدر الماريغوانا مجانا، بواقع غرامين في كل كيس.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين في الثلاثينات عمريهما قاما باستخدام الطائرة بدون طيار لإلقاء أكياس المواد المخدرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن توزيع المادة يشكل تهريبًا لمخدرات خطيرة وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وفقًا لذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام إسرائيلية
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