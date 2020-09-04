شاهد: السماء تمطر مخدرات في تل أبيب

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة بدون طيار أسقطت هذه الأكياس، وإن هذه "المبادرة" وراءها مجموعة شهيرة على تطبيق تلغرام تدعى "الطائرة الخضراء" وتضم الآلاف من المستهلكين للمخدرات، وتدعم تقنين المخدرات، وترفع شعار "شبكة الحب المجانية".

وتأتي المبادرة ضمن سياسة المجموعة الترويجية الجديدة حيث يقوم القائمون عليها بتوزيع كيلوغرام من مخدر الماريغوانا مجانا، بواقع غرامين في كل كيس.

רחפן פיזר בשמי כיכר רבין בתל אביב מאות שקיות גראס, מי שעומד מאחורי הקמפיין – "הרחפן הירוק" pic.twitter.com/bAWI26U4BX — מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 3, 2020

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين في الثلاثينات عمريهما قاما باستخدام الطائرة بدون طيار لإلقاء أكياس المواد المخدرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن توزيع المادة يشكل تهريبًا لمخدرات خطيرة وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وفقًا لذلك.