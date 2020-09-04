بعد تحقيق لقناة الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب الجنسية من سبعة أشخاص

وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة إنه في الماضي "كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية".

وبدأت قبرص عام 2007 منح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد.

لكن نيقوسيا تواجه ضغوطا من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوربي.

والشهر الماضي كشف تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم "جواز السفر الذهبي" كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون.

لكن أناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ العام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014.

وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو.

وأضاف الرئيس القبرصي أنه حتى ما قبل عرض قناة الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصا على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في "أي انتهاكات لمعاييرنا".

وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس "يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية".

كما ستعيد الدولة دراسة حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ العام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدودا للغاية.

وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسيل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوربية.

وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في الجزيرة حصلت على وثائق حكومية تؤكد موافقة سلطات قبرص على 1400 طلب تتيح لمجرمين مدانين في بلدانهم، أو لهاربين من العدالة؛ حق الحصول على جواز سفر، بعد استثمار ما لا يقل عن 2.15 مليون يورو (2.6 مليون دولار) في البلد.

وتستند الموافقات الممنوحة لهؤلاء إلى برنامج الاستثمار في قبرص، الذي أتاح لمواطنين من أكثر من 30 دولة الحصول على جوازات سفر، وأتاح -في المقابل- لحكومة الشطر اليوناني من قبرص أن تجني مليارات الدولارات نتيجة لبيع جنسيتها.

ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيرا من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.

ووصف وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس تقرير الجزيرة بأنه "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بقبرص سياسيا واقتصاديا.

وأورد تحقيق الجزيرة -الذي استند إلى وثائق مسربة- أن آلاف الأثرياء الروس، وكثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني وبعض الأثرياء العرب؛ جميعهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوربي، مؤكدا أن قبرص باعت لأشخاص من 74 جنسية خلال الفترة بين 2017 و2019.

وأصرت نيقوسيا على أن الادعاءات تعود إلى حقبة سابقة قبل تشديد القيود على البرنامج، وأن أولئك الذين ذكرت الجزيرة أنهم حصلوا على جواز سفر استوفوا الشروط في ذلك الوقت، وليس لديهم أي سجل إجرامي.