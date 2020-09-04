بالبالونات فقط.. أمريكي يطير على ارتفاع 24 ألف قدم (فيديو)

واستمر بلين في التحليق لمدة ساعة تقريبا مستخدما 52 بالونا مملوءا بغاز الهيليوم، ومظلات من أجل القفز، بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي في فمه، في محاولة منه لتقليد مشهد من الفيلم الفرنسي "البالون الأحمر".

وقال بلين من خلال اللاسلكي لفريق مساعديه على الأرض بعد أن هبط برفق في مهبط للطائرات في الصحراء "كان هذا مثل السحر، شعرت وكأنني أحلق في الهواء".

ولقى المقطع الذي سُمي "صعود ديفيد بلين" رواجا كبيرا، وأصبح ضمن قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وحظي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وديفيد بلين هو لاعب خدع أمريكي مشهور بأعماله الجريئة التي تبرز قدرته على التحمل، حيث حطم الكثير من الأرقام القياسية العالمية.

واستوحى بلين فكرته هذه من فيلم فرنسي تم إنتاجه عام 1956، يحمل اسم "البالون الأحمر"، وتتضمن أحداث الفيلم طيران صبي في السماء ممسكا ببالونات.