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النيويورك تايمز: نتنياهو وافق سرا على صفقة أسلحة أمريكية للإمارات

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) توصلا للاتفاق بوساطة من ترمب
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) توصلا للاتفاق بوساطة من ترمب
4/9/2020

ونقلت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات القول إن نتنياهو اختار عدم محاولة عرقلة الصفقة لأنه شارك في جهد أوسع خلال الأشهر الأخيرة لضمان تحقيق اختراق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي الشهر الماضي مبادرة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل وسط ضجة إعلامية، دون الإشارة إلى مناقشات الأسلحة التي كانت تجري على مسار مواز.  

ولكن عقب الإعلان عن أنباء الصفقة أواخر الشهر الماضي، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه أعطى تأكيدات لإدارة ترمب بأن إسرائيل لن تعارض بيع أسلحة للإمارات.  

وقال المسؤولون إن تصريحات نتنياهو العلنية كاذبة، مشيرين إلى أنه توقف بعد ذلك عن الشكوى علنا بشأن الصفقة المقترحة، بعدما أسفر اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس الأسبوع الماضي عن موافقة رئيس الوزراء على الصفقة.

وقام البيت الأبيض خلال الأسابيع الاخيرة بتسريع وتيرة جهوده لبيع أسلحة متطورة للإمارات، بما في ذلك طائرات إف -35 المقاتلة وطائرات ريبر، بدون طيار.

وتشمل الصفقة أيضا طائرات إي أيه – 18جي جرولير وطائرات الحرب الإلكترونية التي تمهد الطريق لهجمات سرية عن طريق التشويش على الدفاعات الجوية للعدو، ولم يتم الإبلاغ عن هذا العنصر من الحزمة مسبقا.

المصدر : الألمانية
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