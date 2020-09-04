افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات (صور)

وأضاف الحساب أنه بالرغم من أن افتتاح المطعم "خطوة صغيرة"، لكن لها "مدلولات كبيرة" بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل.

وأشار الحساب إلى أن تبادل الزيارات واستقبال السياح ورجال الاعمال أصبح "قاب قوسين أو أدنى".

لأول مرة في دولة #الامارات :مطعم يهودي حلال قريبا في #ابوظبي بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن. خطوة صغيرة لكن مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي #الامارات_اسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الاعمال من #اسرائيل. تبالد الزيارات قاب قوسين او ادنى🇦🇪🇦🇪 pic.twitter.com/l58ZDZs4jk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 2, 2020

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للمطعم.

احتفاء إسرائيلي بافتتاح أول مطعم يهودي حلال في #الإمارات بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن pic.twitter.com/KHJ4VpQFtH — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 2, 2020

كما نشرت صحف ووسائل إعلام عبرية صورا للمطعم ولقاءات مع رجل دين قالت إنه كان المسؤول عن تقديم طعام حلال للوفد الإسرائيلي الذي زار الإمارات مؤخرا.