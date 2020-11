افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات (صور)

وأضاف الحساب أنه بالرغم من أن افتتاح المطعم "خطوة صغيرة"، لكن لها "مدلولات كبيرة" بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل.

وأشار الحساب إلى أن تبادل الزيارات واستقبال السياح ورجال الاعمال أصبح "قاب قوسين أو أدنى".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للمطعم.

كما نشرت صحف ووسائل إعلام عبرية صورا للمطعم ولقاءات مع رجل دين قالت إنه كان المسؤول عن تقديم طعام حلال للوفد الإسرائيلي الذي زار الإمارات مؤخرا.

Meet the man who made sure there was #kosher food for #Israel's #UAE's delegation: https://t.co/s7vrBmsjjK

Photos: Godrume Kriel#UAEIsrael pic.twitter.com/1VGl0lIFEE

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2020