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سياسة

افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات (صور)

افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات
افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات
3/9/2020

وأضاف الحساب أنه بالرغم من أن افتتاح المطعم "خطوة صغيرة"، لكن لها "مدلولات كبيرة" بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل.

وأشار الحساب إلى أن تبادل الزيارات واستقبال السياح ورجال الاعمال أصبح "قاب قوسين أو أدنى".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للمطعم.

كما نشرت صحف ووسائل إعلام عبرية صورا للمطعم ولقاءات مع رجل دين قالت إنه كان المسؤول عن تقديم طعام حلال للوفد الإسرائيلي الذي زار الإمارات مؤخرا.

المصدر : الجزيرة
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