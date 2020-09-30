هبوط طائرتين محملتين بعتاد عسكري في سرت بليبيا

ونقلت وكالة الأناضول عن الناطق باسم الغرفة العميد عبدالهادي دراه قوله إن "منطقتي سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لمليشيا حفتر، والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة".

وأضاف أن "قاعدة براك الشاطئ (جنوب) شهدت خلال اليومين الماضيين تدريبات عسكرية، استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، وشارك فيها المرتزقة الروس".

وذكر أن "هناك مجموعة من مليشيا حفتر، وصلت إلى قاعدة مصرية في المنطقة من أجل تدريبهم عسكريا".

وأشار دراه إلى أن "منطقتي سرت والجفرة تشهدان أوضاعا إنسانية صعبة، من بينها عمليات سطو وسرقة وإطلاق للنار على المدنيين".

ويسري وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، لكن حكومة الوفاق قالت إن قوات حفتر انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات.