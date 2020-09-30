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كورونا.. مستشفيات إيران "امتلأت بالكامل" وارتفاع الإصابات عالميا

بلغ عدد الإصابات بكورونا في إيران 453 ألفا و637 حالة
بلغ عدد الإصابات بكورونا في إيران 453 ألفا و637 حالة
30/9/2020

وأوضح مرادي في تصريح لإحدى الصحف المحلية، الأربعاء، أن وفيات وإصابات كورونا تزداد في الفترة الأخيرة بشكل سريع، خاصة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى.

وشدد على وجوب إعادة فرض التدابير الوقائية المشددة للحد من انتشار الوباء في طهران والمدن الكبرى.

وأضاف أن الكوادر الطبية تعاني من صعوبات كبيرة، نتيجة زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.

وحسب أحدث حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الوفيات بكورونا 25 ألفا و986، والإصابات 453 ألفا و637 حالة.

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز33.6  مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

33.6 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 642 ألف و602 حالة.

وتجاوز عدد الوفيات المليون حالة وبلغ مليون و 7 آلاف و 769حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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