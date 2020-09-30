قوى سودانية تدعو لقبول عرض واشنطن الخاص بالتطبيع مع إسرائيل

وقال مبارك الفاضل رئيس حزب "الأمة"، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الخرطوم مع رئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبوالقاسم أمام وممثل "جبهة الشرق" حميد محمد حامد، إن "العرض الأمريكي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة (في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وينبغي علينا ألا نضيع الفرصة التاريخية".

وأضاف أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سندخل في أزمة كبيرة بالسودان إذا لم نوافق على العرض الذي قدم في الإمارات".

وأشار الفاضل إلى انه "لن يتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لسنوات طويلة إذا لم نستثمر الفرصة الموجودة"، قائلا إنه "ليس هناك ما يمنع أن نتواصل مع إسرائيل، ولدينا لاجئون في إسرائيل يرسلون حوالات مالية إلى أهلهم".

وكشف الفاضل عن تواصل رجال أعمال سودانيين (لم يسمهم) مع شركات زراعية إسرائيلية، موضحا أن "بعض رجال الأعمال وجدوا أن إسرائيل طورت حبوبنا السودانية لزيادة الإنتاجية من ضمنها السمسم والفول السوداني".

وأشار الفاضل، إلى أن الأسواق السودانية تستقبل حاليا بعض المنتجات الإسرائيلية.

بدوره، أعلن رئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية"، عزمهم تكوين "جبهة سياسية مساندة للتطبيع مع إسرائيل".

وقال إن لديهم "موقف مشترك ثابت مع إقامة علاقات سودانية إسرائيلية، ومتفقون حول ذلك، وماضون في هذا الاتجاه".

ودعا أبو القاسم مجلس الأمن والدفاع السوداني إلى عقد اجتماع طارئ من أجل إجازة العرض الأمريكي قبل إجراء الانتخابات الأمريكية بداية الشهر المقبل.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال البرهان إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة للإمارات، تناولت عدة قضايا بينها "السلام العربي" مع إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، أن السودان وافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل في حال شطب اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" وحصوله على مساعدات أمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تضغط لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة قد تدفع الخرطوم إلى فتح علاقات مع تل أبيب.

وأدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.

وأعلنت قوى سياسية بالسودان، في وقت سابق، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع محتمل بعد الإمارات والبحرين.

ووقع البلدان الخليجيان، في واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

