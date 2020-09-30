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سياسة

قطر تؤدي صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل بعد صلاة العشاء

أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
30/9/2020

وأعلن بيان للديوان الأميري "إقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في جميع مساجد الدولة، اليوم (الأربعاء) بعد صلاة العشاء".

وشارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أداء صلاة على جثمان أمير الكويت الراحل، وقدم العزاء لأمير دولة الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، الثلاثاء، في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

وكان الأمير الراحل، الذي حكم الكويت منذ 2006، يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو/ تموز الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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