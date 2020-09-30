قطريون ينعون الشيخ صباح الأحمد ويستذكرون مواقفه تجاه قطر (فيديو)

وعدد مغردون عرب مواقف الأمير الراحل تجاه بلادهم التي كان من أبرزها زيارة الدوحة والرياض وأبوظبي عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 لتقريب وجهات النظر.

وسبق أن صرح أمير الكويت مرارا بأن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وإزالة الخلافات بينهم واجب لا يستطيع التخلي عنه.

وعلى موقع تويتر بالدوحة دشن مدونون قطريون وسم (#شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح)، لرد الجميل لأمير الكويت وتوثيق مواقفه المساندة لدولة قطر، والتأكيد على تماسك العلاقات الكويتية القطرية في الأزمة الخليجية.

وغرد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قائلا "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 29, 2020

وكتب رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر "رحم الله أمير الإنسانية. لقد فقدنا علما من أعلام الخليج. وقد تزاملت معه سابقا في العمل لسنوات طويلة فكان دائما واضح وصاحب مواقف ومبادئ قلّت في هذه الأيام. نعزي أنفسنا في هذا القائد ونعزي الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق، فهو ليس فقيد الكويت ولكن فقيدنا أيضا".

رحم الله امير الإنسانية . لقد فقدنا علم من اعلام الخليج. وقد تزاملت معه سابقاً في العمل لسنوات طويلة فكان دائماً واضح وصاحب مواقف ومبادئ قلّت في هذه الايام. نعزي انفسنا في هذا القائد ونعزي الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق فهو ليس فقيد الكويت ولكنه فقيدنا ايضاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 29, 2020

وكتبت كذلك أمينة مجلس متاحف قطر الشيخة المياسة آل ثاني "ببالغ الأسى تلقينا خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. للشيخ صباح معزّة خاصة لدى أهل قطر، لن ينسى الشعب القطري دوره خلال حصار قطر، وسنذكر جهوده دائما. رحم الله أمير الإنسانية وأسكنه فسيح جناته. تعازينا الحارّة للأشقاء في الكويت في فقدهم الكبير".

ببالغ الأسى تلقينا خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. للشيخ صباح معزة خاصة لدى أهل قطر، لن ينسى الشعب القطري دوره خلال حصار قطر وسنذكر جهوده دائماً. رحم الله أمير الإنسانية واسكنه فسيح جناته. تعازينا الحارة للأشقاء في الكويت في فقدهم الكبير. pic.twitter.com/R960GAGpFA — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) September 29, 2020

وكتب مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي "ذاكرتنا لا تنسى الدور الذي اضطلع به الفقيد وجهوده المتصلة على امتداد السنوات الثلاث الماضية، من خلال الوساطة الكويتية الهادفة لرأب الصدع الخليجي بعد الحصار الخليجي الذي فرض على دولة قطر".

ذاكرتنا لاتنسى الدور الذي أضطلع به الفقيد وجهوده المتصلة على امتداد السنوات الثلاثة الماضية، من خلال الوساطة الكويتية الهادفة لرأب الصدع الخليجي بعد الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر ،

رحم الله سمو الشيخ صباح #شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح pic.twitter.com/EUOYlriwWv — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) September 29, 2020

وكتبت الإعلامية إلهام بدر قائلة "رحيل الشيخ صباح الأحمد سيترك ندبة في قلب كل قطري، أحببناه نقيّ السريرة والسيرة، كان آخر آباء الخليج ورعاته. أوجعنا رحيلك يا أبانا كلنا".

رحيل #الشيخ_صباح_الاحمد سيترك ندبة في قلب كل قطري ، أحببناه نقيّ السريرة والسيرة ، كان آخر آباء الخليج ورعاته .

أوجعنا رحيلك يا أبونا كلّنا .

#شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح pic.twitter.com/Pc6FdwsSRX — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) September 29, 2020

بينما كتبت الصحفية ريم الحرمي "كم موجع ومؤلم رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووالله العظيم أن قلوبنا مكلومة ونفوسنا مثقلة . ونعم نحن في دولة قطر لم ولن ننسى ما حيينا مواقف هذا الرجل، ومحاولته الحثيثة لرأب الصدع، ولملمة شتات الأزمة الخليجية ووقف التصعيد ضد بلدي الغالي".

كم مُوجع ومُؤلم رحيل #الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح ووالله العظيم بأن قلوبُنا مكلومة ونفوسنا مثقلة. ونعم، نحن في دولة #قطر لم ولن ننسى ما حَيينا مواقف هذا الرجل ومحاولته الحثيثة لرأب الصدع ولملمة شُتات الأزمة الخليجة ووقف التصعيد ضد بلدي الغالي#شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح pic.twitter.com/QJE08cR4QI — Reem Al-Harmi ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) September 29, 2020

وقال الصحفي جابر بن ناصر المري "سيظل سموك في ذاكرة أهل قطر، ولن ننسى مواقفك ما حيينا".

أعزي أهل #قطر و #الكويت خاصة، وشعوب الخليج والعالم العربي عامة بوفاة أمير الإنسانية والدبلوماسية #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح رحمه الله

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سيظل سموك في ذاكرة أهل قطر، ولن ننسى مواقفك ما حيينا#شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح pic.twitter.com/TfNl5aGRIB — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) September 29, 2020

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الثلاثاء وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

والأمير الراحل هو الحاكم الـ15 من أسرة آل الصباح، والخامس في مسيرة الدولة الدستورية، وتولى مقاليد الحكم في 29 يناير/كانون الثاني عام 2006.

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فقد الخليج حكيما مصلحاً، وفقد العرب قائداً محنكاً، وفقدت الإنسانية أباً رحيماً برحيل المرحوم بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ..

أصدق التعازي للشعبين الكويتي والقطري ولسائر شعوب المنطقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/1X5O37XyJn — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 29, 2020