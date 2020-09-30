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قطريون ينعون الشيخ صباح الأحمد ويستذكرون مواقفه تجاه قطر (فيديو)

سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
30/9/2020

وعدد مغردون عرب مواقف الأمير الراحل تجاه بلادهم التي كان من أبرزها زيارة الدوحة والرياض وأبوظبي عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 لتقريب وجهات النظر.

وسبق أن صرح أمير الكويت مرارا بأن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وإزالة الخلافات بينهم واجب لا يستطيع التخلي عنه.

وعلى موقع تويتر بالدوحة دشن مدونون قطريون وسم (#شعب_قطر_لن_ينسى_مواقف_الشيخ_صباح)، لرد الجميل لأمير الكويت وتوثيق مواقفه المساندة لدولة قطر، والتأكيد على تماسك العلاقات الكويتية القطرية في الأزمة الخليجية.

وغرد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قائلا "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب  رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر "رحم الله أمير الإنسانية. لقد فقدنا علما من أعلام الخليج. وقد تزاملت معه سابقا في العمل لسنوات طويلة فكان دائما واضح وصاحب مواقف ومبادئ قلّت في هذه الأيام. نعزي أنفسنا في هذا القائد ونعزي الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق، فهو ليس فقيد الكويت ولكن فقيدنا أيضا".

وكتبت كذلك أمينة مجلس متاحف قطر الشيخة المياسة آل ثاني "ببالغ الأسى تلقينا خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. للشيخ صباح معزّة خاصة لدى أهل قطر، لن ينسى الشعب القطري دوره خلال حصار قطر، وسنذكر جهوده دائما. رحم الله أمير الإنسانية وأسكنه فسيح جناته. تعازينا الحارّة للأشقاء في الكويت في فقدهم الكبير".

وكتب مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي "ذاكرتنا لا تنسى الدور الذي اضطلع به الفقيد وجهوده المتصلة على امتداد السنوات الثلاث الماضية، من خلال الوساطة الكويتية الهادفة لرأب الصدع الخليجي بعد الحصار الخليجي الذي فرض على دولة قطر".

وكتبت  الإعلامية إلهام بدر قائلة "رحيل الشيخ صباح الأحمد سيترك ندبة في قلب كل قطري، أحببناه نقيّ السريرة والسيرة، كان آخر آباء الخليج ورعاته. أوجعنا رحيلك يا أبانا كلنا".

بينما كتبت الصحفية ريم الحرمي "كم موجع ومؤلم رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووالله العظيم أن قلوبنا مكلومة ونفوسنا مثقلة . ونعم نحن في دولة قطر لم ولن ننسى ما حيينا مواقف هذا الرجل، ومحاولته الحثيثة لرأب الصدع، ولملمة شتات الأزمة الخليجية ووقف التصعيد ضد بلدي الغالي".

وقال الصحفي جابر بن ناصر المري "سيظل سموك في ذاكرة أهل قطر، ولن ننسى مواقفك ما حيينا".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الثلاثاء وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

والأمير الراحل هو الحاكم الـ15 من أسرة آل الصباح، والخامس في مسيرة الدولة الدستورية، وتولى مقاليد الحكم في 29 يناير/كانون الثاني عام 2006.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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