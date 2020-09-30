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سياسة|مصر

فيديو صادم لعجوز مصرية تأكل من القمامة وأخرى مهددة بهدم بيتها

مشهد صادم لسيدة مسنة تبحث داخل حاوية قمامة بأسوان
مشهد صادم لسيدة مسنة تبحث داخل حاوية قمامة بأسوان
30/9/2020

ويظهر بالمقطع المرأة المسنة وهي تبحث في القمامة عن طعام تأكله، واستغرقت بعض الوقت في ذلك، إلى أن نجحت في مع بعض الأشياء في كيس بلاستيكي حملته ومضت.

وفي مقطع آخر اشتكت مسنة مصرية من قرية الكوثر بمحافظة الشرقية من أنها لا تملك المال الكافي كي تقدم على طلب التصالح، وفق القانون الخاص بإزالة المباني المخالفة، وتخشى من هدم السلطات المحلية لمنزلها وتشريدها في الشارع.

وتقول السيدة نفيسة في المقطع إنها تأخذ معاشا قيمته 600 جنيه مصري يكفي بالكاد سداد فواتير الماء والكهرباء ولا يكفي لإعاشتها، مضيفة أن الحكومة ستأخذ بيتها بعد وفاتها، ولا تطلب سوى أن تعيش فيه الآن لبعض الوقت.

وأضافت أن بيتها متهالك من الأساس وسقفه لا يقيها من المطر في الشتاء مما يضطرها للنوم في الشارع.

وبعد انتشار قصتها على مواقع التواصل قرر حزب "مستقبل وطن" تحمل قيمة التصالح عن السيدة نفيسة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ شهري لها.

وكان حزب "مستقبل وطن" قد أعلن تحمله قيمة التصالح في مخالفات البناء لألف حالة مخالفة في كافة المحافظات من حالات محدودي الدخل، وذلك بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وتتواصل مظاهرات محدودة في قرى ومحافظات مصرية منذ عشرة أيام ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسياساته، لاسيما قانون التصالح الذي يتيح للسلطات المحلية إزالة المباني السكنية بدعوى مخالفتها لقوانين البناء.

وتستمر دعوات النشطاء على مواقع التواصل باستئناف التظاهر يوم الجمعة القادمة، حيث لا يزال وسم (#جمعة_الغضب_الثانية) يتصدر الترند المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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