عائلات ليبية تقاضي حفتر أمام القضاء الأمريكي

القضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها حفتر لارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية.

وقال محامي عائدة الزغاللي، إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا علي يد حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا، مطالبًا من قاضي المحكمة بمحاكمة حفتر باعباره مجرم حرب.

بصفته مواطناً أمريكياً،يواجه قائد ميليشيا "الجيش الوطنى" المدعو خليفة حفتر القضاء الأمريكي فى محاكمة علنية بمحكمة شرق ڤيرجينيا اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر 2020 على تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت واشنطن العاصمـة.

الدعوة عامة!#العدالة_أولاً #التحالف_الليبي_الأمريكي pic.twitter.com/OhstioWtBV — Mosadek Hobrara (@Mosadek_Hobrara) September 29, 2020

ويتابع هذه القضية أيضًا فريق مكون من محاميين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة، واشنطن.

وفي بيان صادر عنه عن جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور، لدى حفتر ماض كبير من جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا.

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها على حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

#عملية_بركان_الغضب: محاكمة "حفتر" في اربع قضايا كمواطن أمريكي القضية الأولى: يونيو 2019 آل التونالي – وهذه القضية رفعت من قبل السيدة عائدة الزقلعي وعبدالحكيم التونالي (شقيق الشهيد مصدق وجمال التونالي) حاملي الجنسية الأمريكية

ضد خليفة حفتر شخصياً pic.twitter.com/NUXvLlI8fC — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 29, 2020

وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، على حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

وقال المدعون إن "قوات حفتر قتلت النساء والأطفال والأبرياء دون أي اعتبار لحياة البشر"، و "تستهدف الأحياء المدنية والمستشفيات"، و"تتصرف بوحشية شديدة وتحتفل بقتل المدنيين" معززين أقوالهم بالصور، مشيرين إلى أن هذه القوات قتلت بناء على أوامره أكثر من 1000 شخص. #انتصرت_طرابلس

#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 29, 2020

ويمتلك حفتر 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارت.

وكون حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلي ليبيا .

وسبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.